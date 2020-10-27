调查：小米成俄罗斯人最喜爱智能手机品牌

互联网服务公司Yandex的研究显示，小米已经成为俄罗斯最近四年最受欢迎的智能手机品牌。

据俄罗斯卫星通讯社报道，该公司的研究显示，小米和华为入选俄罗斯人最喜欢的20个品牌。该公司对俄罗斯手机的需求进行研究，最近10年内最受俄罗斯人欢迎的手机都有哪些。调查中使用2010年1月1日至2020年10月18日网络商店用户的点击数据。

专家认为，过去10年显示出手机市场品牌的“进化”。2010年最受欢迎的手机为诺基亚，但是后来马上被三星和苹果赶超，但在2016年三星和苹果被进入俄罗斯市场的小米赶超。

自2016年起，小米超越苹果，以Redmi 4 Prime和Redmi Note 3 Pro占据排行榜第一和第二名。一年之后，小米再次名列榜首。2018年小米手机列居第八名，但是2019年Redmi Note 7又占据销售排行榜第一名。

专家指出，中国手机因其可靠性和价格使其受到欢迎。根据调查，今年有28%的俄罗斯人在购买手机时首先考虑小米，22%人考虑三星，只有19%的人考虑苹果。

另一家线上市场信息公司（OMI）将小米和华为列入俄罗斯人最喜爱的20个品牌。华为今年首次入选20大品牌，排名第13位。

小米排名超过了可口可乐、LG、Zara、Puma和H&M。华为超过了Ostin、麦当劳、宝马、百事、华硕、锐步和李维斯。

三星、阿迪达斯、耐克和苹果今年依旧排名前列。“俄罗斯人最喜爱的品牌”调查自2008年以来每年进行一次。俄罗斯人口超过100万的城市有1500名18至55岁的居民参与了线上调查。