林郑：与新加坡的“旅游气泡”预计下月实施 在陆港人回港或限额免隔离

随着香港疫情回稳，香港行政长官林郑月娥今天表示，下月将率先容许由大陆回香港的港人豁免隔离14天。至于香港和新加坡建立的“旅游气泡”，也计划在下月实施。

综合《星岛日报》和香港01报道，林郑月娥今早出席行政会议前见记者时强调，政府的目标仍然是恢复跨境人员往来，技术性问题已经解决，包括取得检测配额等，但通关问题涉及两地，需双方满意才行。

有关与大陆来往方面，林郑月娥指出，会率先安排在陆港人回港时可豁免14天隔离措施，在实施初期会有配额，但期望是个好开始，能够让日后通关顺利。

林郑也透露，政府目标是下月内与新加坡实行“旅游气泡”。对于新加坡樟宜机场日前爆出两名员工感染冠病病毒，林郑指并不影响与香港的计划，两地在控制疫情方面，以及制度非常相近，两地“旅游气泡”的工作仍在继续，目标是下月推行。

林郑说，已要求食卫局长将更新高危地区，包括西班牙，入境人士需强制隔离14日。她还提到，政府将成立四个检测中心，让市民日后若出外，不论是旅游或使用健康码，可以付费形式取得服务，政府将会进行招标，期望检测费用能够下降。

至于社交距离措施，林郑称还没有条件可以大幅度放宽，但部分行业或活动可放松，并透露海滩将重开。

