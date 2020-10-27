中国国家农业农村部：玉米价格上涨因市场作用 将增加供给

中国农业农村部总经济师、发展规划司司长魏百刚今天回应玉米价格上涨问题时表示，这一轮玉米价格上涨是收储制度改革以来的恢复性上涨，主要是市场作用的结果，今后一段时期还是要发挥市场配置资源的决定性作用，也将会同有关部门做好玉米供给工作，抓好粮食生产增加供给。

综合澎湃新闻和中国新闻网报道，魏百刚在中国国新办新闻发布会上提到，今年以来，玉米价格总体是有所上涨的。9月，随着华北、东北新产玉米陆续上市，价格开始回落，国庆假期之后，价格再次有所上涨。据农业农村部了解，吉林部分地区企业玉米挂牌收购价每斤现在是1.17元（人民币，下同，0.24新元）左右，黑龙江部分地区每斤是1.1元左右。

魏百刚分析指出，近期玉米价格上涨有三方面的原因：一是需求旺盛。因为生猪生产加快恢复，饲用玉米需求量有所增加。同时，酒精等产品需求也在增加，包括玉米淀粉，加工企业和贸易商普遍看好玉米市场，所以在收购的时候价格有所提高。

另一方面是因为成本增加，农民有惜售心理。今年台风对东北玉米产量影响有限，但受灾地区玉米出现了倒伏，收获成本是增加的。调研倒伏玉米每亩机收费用比正常年份要增加100块钱左右，农民讲“多收一穗玉米可以多收4毛到5毛钱”，收到家以后，看着价格有所上涨，所以想等几天价格好的时候再卖。

魏百刚指出还有一个原因是资本炒作。受全球冠病疫情影响，国内外投资市场对粮食市场的炒作有升温迹象。10月以来，国际国内玉米期货价格上涨明显，贸易商和加工企业看涨预期增加，导致现货价格也联动上涨。近期，玉米价格总体上是趋稳态势。

魏百刚说：“我们认为，这一轮玉米价格上涨是收储制度改革以来的恢复性上涨，主要是市场作用的结果”，指出今后一段时期还是要发挥市场配置资源的决定性作用，农业农村部也将会同有关部门做好玉米供给工作，抓好粮食生产增加供给。目前，预计玉米收获过九成了，丰收已成定局。

至于后续应对措施方面，魏百刚提到，下一步，将指导各地做好收获收尾、晾晒烘干等工作，确保秋粮丰收到手，能够尽快上市。抓好出库增加供给，相关部门将加强前期竞拍玉米出库监管，督促买卖双方及时出库，尽快入市。抓好替代增加供给，目前水稻、小麦库存充足，也可以拍卖部分库存用作饲料，“总之，后期玉米供给将初步增加，玉米价格继续上涨缺乏支撑。”

农业农村部副部长刘焕鑫在同一场发布会上还透露，中国农民收入提前实现翻番目标。农村居民人均可支配收入去年突破1.6万元，提前一年比2010年翻一番，增速连续10年高于城镇居民，城乡居民收入差距持续缩小，由2015年的2.73:1缩小到2019年的2.64:1。今年前三季度农村居民人均可支配收入达到12297元，实际增长1.6%，第四季度增速将继续提高。

据此前报道，魏百刚上周在中国农业农村经济形势发布会上预计，中国全年粮食产量再创历史新高，将连续六年保持在1.3万亿斤以上。粮食种植结构也持续优化，优质稻谷面积进一步扩大，大豆面积预计连续五年增加。

