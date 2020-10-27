学者谈对台军售：鱼叉系统在增强威慑能力扮演重要角色

美国国务院时隔不到一周再次批准潜在对台军售案。有学者分析，此次包含“鱼叉”海岸防御系统的军售案将有助增强台湾军方的威慑能力。

美国智库战略与国际研究中心（CSIS）高级顾问、“中国实力”项目主任葛来仪（Bonnie Glaser）在推特上认为，“鱼叉”海岸防御系统在增强威慑能力方面扮演重要的角色。

前美国国防部中国大陆、台湾和蒙古办公室主任唐安竹（Drew Thompson）也在社媒上认为，鱼叉反舰导弹和移动地面发射器，有着抵御海洋空间攻击的“不对称”能力。

Coastal Defense Cruise Missiles approved for sale to Taiwan. Important capability to strengthen deterrence. https://t.co/Nz44FsMQa8 — Bonnie Glaser / 葛來儀 (@BonnieGlaser) October 26, 2020

台湾军事杂志《全球防卫杂志》资深编辑宋玉宁分析，安置鱼叉飞弹符合台湾在台海周边的近海防御能力，并能与自造雄二反舰飞弹达成互补作用，在未来增加大陆军方在防卫、反制上的难度。

美国五角大楼在当地时间昨天（26日）宣布，国务院已批准包含100套由波音制造的“鱼叉”海岸防卫系统的潜在对台军售案，交易总值可能高达23亿7000万美元（32亿2200万新元）。

综合路透社和美国之音报道，美国国防安全合作局说，台湾方面要求购买的这100套“鱼叉”海岸防御系统，包含最多达400枚的RGM-84L-4“鱼叉”第二批次岸射型导弹和四枚RTM-84L-4“鱼叉”第二批次演练用导弹以及411个集装箱、100辆“鱼叉”海岸防御系统发射器运输车、25辆雷达卡车、支持和测试设备、出版物和技术文献、人员培训和培训设备等。

台湾总统府除了感谢美国再次提供“重要防卫性”武器之外，也认为军售案将进一步充实台湾军方战略与防卫需求，强化防卫战力的现代化，并加速提升不对称战力。

另据台湾《自由时报》《联合报》和中评社报道，台湾国防部强调，军购案考量整体威胁情势变化，满足台湾军事战略及防卫需求，建构可恃防卫战力，以坚强的防卫实力，维护台海的区域和平稳定。

民进党立委蔡适应提到，台湾已向美国多次表达岸置鱼叉反舰飞弹购买意愿，这能加深台海防卫纵深，未来台湾本岛，甚至是澎湖、金马外岛等，都可能列为部署重点，当中国大陆想渡海作战，就能扮演重要角色。

另一名民进党立委赵天麟则说，在台湾面对大陆强大军事恫吓时，美国向台湾提供先进武器，能让台湾发挥不对称战力，让台湾面对质量都日益壮大的中国大陆时，可以用小而精良的武器自我防卫。

赵天麟也说，美国已经视北京为有威胁的竞争对象，这样结构改变后就不只是台湾与大陆的问题，包括对日本、韩国的军售也增加许多，不可能因为北京单独制裁任何一家军火商，就会影响美国在东亚的军事布局。