台湾民调：近六成民众满意蔡英文表现

台湾民意基金会今日召开10月全国性民调发表会，最新民调显示，台湾总统蔡英文在处理两岸关系的表现，超过半数民众满意、35%不满意，满意的人比不满意的人多23个百分点；有高达56%成民众认为台海若爆发战争，应归咎于中国大陆当局，有22%认为应归责民进党政府。

根据《自由时报》报道，在蔡英文声望方面，20岁以上台湾人中，有56.6%民众赞成蔡英文处理国家大事的方式，29%不赞同，赞同比不赞同多28百分点。

苏贞昌内阁整体施政表现满意度方面，有56%满意、35%不满意，满意的人比不满意的人多出21个百分点，苏内阁表现获得明显过半台湾人民的支持。

台湾民意基金会董事长游盈隆表示，有56.6%赞同蔡英文处理国家大事的方式，包含人事安排及政策，只有29.2%不赞同，本来蔡英文上个月声望还重挫11%，这个月已经止跌，可见蔡英文仍徜徉在总统蜜月期春风中，还没有被烧到。

游盈隆分析，2020年对蔡英文总统是很特别一年，因为陈时中团队防疫有佳，总统声望维持一定高度，不过还是有一些争议迹象慢慢浮现，包含美猪进口、中天撤照，如果中天被撤照，对蔡英文声望将会有严重冲击。

游盈隆说，台湾外交部长吴钊燮日前表明台湾不寻求与美国建交，有39%赞成、43%不赞成，显示该政策主张并没有获得多数台湾人支持；东华大学民族事务与发展系教授施正锋痛批，“吴钊燮只是一只八哥”，虽然英文很好，但是对国际政治不懂。

前台南县长苏焕智分析，每天大陆战机飞来飞去，吴钊燮这个讲法非常重要，但是在台湾没有获得很大讨论，吴钊燮会说出这些话，其实就是蔡英文的意思，这些话是讲给大陆政权听的，为了解决大陆战机频繁飞越海峡中线的压力。

