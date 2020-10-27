加拿大警方证人：逮捕孟晚舟符合程序

2018年在温哥华逮捕华为首席财务官孟晚舟的加拿大警察周一（26日）告诉法庭，这次逮捕符合相关程序。华为首席财务官孟晚舟的律师团声称她的权利当时受到侵犯。

据路透社报道，孟晚舟的美国引渡案恢复审理，她周一抵达不列颠哥伦比亚省最高法院，出席为期五天的听证会。

未来五天听证会的焦点在于，孟晚舟律师团指控加拿大与美国当局2018年12月在温哥华国际机场逮捕她时滥用程序。此案已加剧了中国与美国及加拿大之间的外交紧张关系。

孟晚舟的律师团队指控，当局利用加拿大边境服务局(CBSA)及其权力搜查乘客，以侵犯其权利的方式调查她。

政府律师卡斯利（John Gibb-Carsley）问实施逮捕行动的警察叶文斯顿（Winston Yep），为何不在孟晚舟的航班降落后就登上飞机。叶文斯顿说，因为机场在CBSA的管辖范围内，因此决定首先由CBSA履行其职责。

叶文斯顿称对这一程序“不存在担忧”，并称如果他们在飞机上实施逮捕，飞机上的其他乘客构成潜在的暴力风险。

孟晚舟的律师团声称，CBSA不当地扣押了她的电子设备，并将识别信息分享给了美国当局。

叶文斯顿表示，皇家加拿大骑警(RCMP)应美国的请求，让CBSA扣押孟的设备，并将它们放入法拉第袋中。这种袋子可以防止数据被删除。他补充说，该请求是“程序的一部分”，没有理由担心。

卡斯利询问叶文斯顿的上司是否对CBSA在RCMP之前进行调查表示过担忧。

叶文斯顿说，“没有，”并称他的上司担心孟晚舟可能会躲避CBSA并逃离机场，叶文斯顿也有这种担忧。

但华为的律师派克（Richard Peck）表示，叶文斯顿对飞机上可能发生暴力事件的担忧是虚伪的，作为训练有素的警察，RCMP应该能够在飞机上逮捕孟晚舟。

派克还说叶文斯顿当天的书面记录“非常稀疏”，并提请大家注意叶文斯顿并没有按照加拿大引渡法的要求按时间顺序写下当天的报告。

孟晚舟的引渡听证会预定在2021年4月结束。