上海将对集成电路等重点领域人才探索给予住房、户籍支持

上海市经济信息化委主任今天吴金城表示，上海聚焦重点，全力推进制造业高质量发展，大力引进培育高端产业人才，围绕集成电路、人工智能、生物医药等重点领域，加强紧缺产业人才的引进和培育，探索在住房、资金、户籍等方面给予更大力度的支持。

根据上观新闻报道，吴金城在上海市十五届人大常委会第二十六次会议上说，近年来,在保持制造业稳增长的同时，以高质量发展为总目标，持续发力抓创新、引项目、扩投资、调结构、育主体，多措并举提升制造业发展能级。

吴金城指出，数据显示，围绕集成电路、人工智能、生物医药三大产业，上海正加快落实“上海方案”。集成电路已集聚企业超过600家，去年产业规模1706亿元（人民币，下同，346亿新元），约占中国22%，吸引了全国40%的人才，承担了50%的国家重大专项，成为国内产业最集中、产业链最完整、综合技术水平最高的地区，初步形成了张江为主体，临港和嘉定为两翼的“一体两翼”空间布局。今年1－9月集成电路制造产值增长5.3%。

人工智能方面，已集聚重点企业1116家，占中国20%左右，产业人才占全国33.7%，2019年产业规模约1477亿元；获批中国首个人工智能创新应用先导区,入选国家新一代人工智能创新发展试验区,连续三年成功举办世界人工智能大会，发布三批共41个人工智能“揭榜挂帅”试点应用场景。今年上半年人工智能重点企业产出793亿元，增长21.3%。

生物医药方面，去年产业规模3833亿元，占全国7.4%，其中制造业产值1320亿元；院士、长江学者等高水平人才占全国1/5，创新药占全国1/4。从“创仿结合”迈向“首发引领”，涌现出GV971、全景PET/CT、首款肿瘤电场治疗产品等重大创新成果，其中GV971填补了阿尔海默兹全球17年无新药上市的空白。今年1-8月生物医药制造产值增长0.5%，联影医疗等抗疫相关企业销售大幅增长。

吴金城表示，今年以来，上海积极应对冠病疫情对制造业的冲击影响，统筹抓好疫情防控和经济社会发展,制造业在应急防疫物资生产、企业复工复产等方面发挥了重要作用，支撑了经济社会平稳运行。4-9月已连续六个月实现正增长，1-9月规上工业总产值完成2.4万亿元，降幅收窄到下降1.1%；规上工业增加值收窄到下降1.9%。战略性新兴产业加速成长，1-8月完成总产值8361亿元，同比增长8%，占规上工业总产值比重从2019年32.4%提高到39.7%， 其中，新能源汽车增长1.3倍，新能源增长20.2%，新一代信息技术增长10.8%。

“制造业高质量发展也面临一些问题和瓶颈，对标国际，制造业重点领域跟跑多，并跑、领跑少。＂吴金城说，上海制造业重点领域的发展水平在全国具有一定的领先优势，但对标国际，还存在较大差距，不少关键战略环节受到制约，对产业链供应链稳定带来较大风险。

另外，制造业创新投入不足，企业主体创新能力未充分激发，高成长性企业还不多。缺乏具有国际影响力，占据产业链、价值链、创新链高端的本土龙头企业，特别是创新型民营企业总部。支撑制造业高质量发展的关键要素供给尚不充分，仍需进一步强化保障。人才方面，缺少复合型、高精尖人才，基础技能型人才也不足，工业从业人员减幅较大，人才安居、人才引进政策方面相比外省市有较大差距。土地方面，制造业用地缺乏制度性障，成本倒挂、战略留白等导致用地难、用地贵，低效用地收储及园区“腾笼换鸟”有待深入开展。

吴金城说，上海将加强产业发展、招商引资、服务企业‘三个统筹’,着力在制造业关键战略领域,集合精锐力量取得突破,在新发展格局中找准发力点和突破口，加快构建制造业高质量发展的战略优势。接下来，将高端产业引领功能作为“十四五”制造业高质量发展的主线，突出构建“3+6”的新型产业体系。聚焦发展三大先导产业,推动集成电路、人工智能、生物医药从规模、质量上实现新的突破。增强集成电路产业自主创新能力，围绕国家重大生产力布局加快重大项目建设；促进人工智能赋能实体经济，推动“智能+”深度融合应用；提升生物医药产业链协同水平，推动医企联动，对接上海优质临床资源。

吴金城表示，上海将加大政策创新突破力度,促进要素资源高效配置。充分保障制造业发展空间，提高产业经济密度，将强化高端产业引领功能。

