汇丰第三季利润同比降36% 考虑恢复保守派息

汇丰控股公布，第三季列账基准除税前利润30.74亿元（美元，下同，41.76亿新元），同比下跌36.45%，但好过市场预期。

据《信报》报道，汇控指出，根据今年的业绩，以及对明年前景的预测，将会考虑是否就2020年派发一次较为保守的股息，仍须视乎明年初的经济前景，以及征询监管机构的结果而定，预计明年2月会有最终决定，并于发表2020年终业绩时一并公布，预期会同时披露集团2021年及往后经修订的股息政策。

汇控第三季列账基准除税前利润主要受收入减少拖累。第三季业绩已计及集团于联营公司​​沙地英国银行应占的商誉减值5亿美元。经调整除税前利润43.04亿元，同期减少20.56%。

第三季预期信贷损失及其他信贷减值准备同比下跌1亿元，降至8亿元，反映经济前景自今年第二季以来趋于稳定。列账基准收入跌11%，降至119亿元，反映减息对集团所有环球业务旗下存款收益的影响；净利息收益率为1.2%，同比跌36个基点。

汇控在业绩展望中表示，地缘政治风险仍然高踞不下，预期全球低息环境将令净利息收益持续受压。根据目前的利率水平，料今年第四季的净利息收益将进一步下跌，但踏入明年后会逐渐回稳。

汇控称，今年的预期信贷损失提拨现时趋向80亿至130亿元之间的较低水平，并期望将集团2022年度的成本基础降至原定的310亿元目标以下，并透过超额达致节省成本总额45亿元的目标来实现。为了达到节约成本所订立的「达标支出」目标，预期将花费超过60亿元。

汇控预期，能于2022年底前超额完成削减1000亿元风险加权资产总值的目标。此举可让更多资源分配到更具竞争优势，以及回报和增长潜力更高的领域。