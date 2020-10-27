美日大型军演开始 向中国展示军事力量

日本和美国部队计划从周一（10月26日）开始在日本举行陆海空联合军事演习，因应中国在该地区军事活动的增加。

据美国之音报道，这个代号为“锐剑-21”(Keen Sword 21)的军演每两年举行一次。美日双方将出动几十艘军舰、数百架军机和4.6万名陆军、海军和海军陆战队参加今年的演习。演习一直持续到11月5日。演习项目中首次增加了网络、电子战训练等内容。

这是菅义伟上个月接替安倍担任日本首相以后第一次举行的锐剑军演。菅义伟表示，日本要继续扩建其军事力量，对付日益增长的中国威胁。

据美国军人网站（military.com）消息，美国印太司令部下属部队和日本自卫队的部队将从周一开始在日本本土、冲绳和日本周边水域展开“锐剑-21”军演。

美国海军的里根号航母打击群、日本自卫队的准航母、第一和第四护卫舰队，和加拿大皇家海军在海上进行编队演练，由美国海军、美国海军陆战队、美国空军和日本自卫队的战机在空中提供配合。

消息引用驻日美军司令凯文·施耐德中将的话说，“尽管冠病对全球造成了巨大的影响，但美日联盟依然正常运作，我们保持着战之能胜的状态”。

路透社引用日本陆上自卫队(GSDF)参谋长山崎幸二(Koji Yamazaki)将军的话说，“日本周边的安全形式日益严峻。这次军演给我们提供了一次展示日美同盟的力量。”

日本最大的准航母“加贺号”和美国里根号航母舰队一同参加这次演习。加贺号刚刚完成在南中国海和印度洋的巡航返回。最早明年，加贺号航母将配备F-35隐形战斗机。

菅义伟在本月访问了越南和印度尼西亚。这是日本为加强与东盟主要国家的之间的团结与合作而作出的努力的一部分。本月初，日本还在东京主办了美、日、印、澳“亚太四国”会议。华盛顿认为这四个国家组成了遏制中国地区影响力增长的基本力量。北京则谴责这四个国家试图组建针对中国的“小北约”的动作。

近来，中国加强了在钓鱼岛（日本称尖阁诸岛）周边的军事活动。日本方面对此深感不安。中国则表示，它在该地区的动作都是出于和平目的。