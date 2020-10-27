大陆首家台湾金融机构直接持股的城商行于A股上市

中国大陆首家台湾金融机构直接持股的城市商业银行，厦门银行，27日在A股上市，成为今年A股首家上市银行、福建省首家上市城商行。

据中新社报道，厦门银行宣布，该行正式在上海证券交易所敲钟上市，发行价格为6.71元（人民币，下同，1.36新元）/股，预计募集资金总额为17.71亿元。

截至今年6月末，厦门银行总资产为2659亿元。同时，该行在两岸金融合作方面不断先行先试，持续为两岸台商提供金融服务。

该行开设大陆银行业首个台商业务部，为台商提供“资金大三通”“两岸通”速汇等个性化金融产品；推出大陆首张面向台湾人民的专属信用卡；在货币清算与零售业务方面，与台湾银行同业多维度合作。

统计数据显示，截至今年6月末，厦门银行直接服务台籍企业700户，存款余额33.82亿元，贷款余额11.59亿元，累计实现跨境人民币清算金额882.82亿元，约占厦门市人民币代理清算总量的一半。

成立于1996年的厦门银行，前身先后为厦门城市合作银行、厦门市商业银行，2009年正式更名为厦门银行。2008年，该行成功引进台湾富邦金控的全资子公司——富邦银行（香港）作为战略股东，成为台湾金融机构借道第三地参股大陆商业银行的首例；2018年，台湾富邦金控正式受让富邦银行（香港）所持有的全部股份，以直接股东身份入股厦门银行。

目前，厦门银行的第一大股东为厦门市财政局，持股占比20.21%；第二大股东为台湾富邦金控，持股占比19.95%。