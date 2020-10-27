中国驻日大使复信日本民众：中日关系已走出低谷 重回正轨

中国驻日本大使孔铉佑日前接受日本富士电视台《重磅新闻》（Prime News）直播节目专访，在日本社会引发积极反响。节目播出后，不少日本民众通过电子邮件或来信方式，表达对中日关系的高度关注和对中日友好的殷切期待。孔铉佑复信称，愿秉持“亲仁善邻”精神，与日本各界一道，坚定传承中日世代友好。

根据中国驻日本大使馆消息，上述节目播出后，一位居住在东京的日本民众致信孔大使，对大使在节目中就中日关系所作论述和表态，特别是以“亲仁善邻”精神推动两国关系改善发展的建言深表认同，并称当前日本国内一些片面涉华舆论严重影响了民众的对华情感。作为中日经济合作的亲历者之一，他为此感到痛心。希望今后有机会再度聆听孔大使对中日关系等问题的看法见解。也愿为增进日中民众相互理解，推动日中友好做出自己的贡献。

中国驻日大使孔铉佑向这位日本民众复信表示，中日邦交正常化以来，经过一代又一代人的不懈努力，两国关系虽经历曲折，但取得了长足发展，作为享受中日关系发展红利的一代，我们理应思索如何传承好两国各界“掘井人”留下的中日世代友好这笔宝贵财富。

孔铉佑在这封信里也提到，由于种种原因，中日两国民众相互理解存在短板，日本社会存在的一些对华片面认识对日本民众对华感情造成消极影响，令人遗憾。但孔铉佑也说，正如他在节目中所讲，对话沟通是解决一切问题的第一步。中国愿满怀诚意，敞开心扉，积极主动同日本各界接触交流。当前，中日关系已走出低谷，重回正轨，并步入新时代，他愿秉持“亲仁善邻”精神，与日本各界一道，坚定传承中日世代友好。