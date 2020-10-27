蓬佩奥称美印须关注来自中国的威胁

美国国务卿蓬佩奥今天（27日）认为，美国和印度必须合力应对中国在安全与自由方面的威胁。

据路透社报道，蓬佩奥连同美国防长埃斯珀昨天抵达印度首都新德里，以参加当地的一项年度战略对话会。蓬佩奥也将与印度外长苏杰生（Subrahmanyam Jaishankar）和印度防长辛格（Rajnath Singh）举行会谈。

蓬佩奥在会谈前说，今天是拉近两大民主国家之间关系的新机会，并称双方有需要讨论的课题，包括在冠病方面开展合作，以及应对中国执政当局在安全与自由方面的威胁，以促进地区和平与稳定。

埃斯珀则提到，双方现在必选关注如何将合作事宜制度化和正规化，以应对当今挑战，并能在未来秉持印太地区是自由且开放的的原则。

双方将于今天较迟时候签署一项军事协议。这项协议将让印度获得美国先进的卫星和地图数据，以提高印度使用导弹和无人机时的准确性。

美国总统特朗普已经将对华采取强硬态度，视为竞选活动的关键事项，而蓬佩奥也在对抗中国在该地区日益增长的影响力方面，努力争取盟友的支持。

蓬佩奥的印度之行也正值中印边境对峙时期。路透社的报道称，6月导致20名印度士兵死亡的边境冲突，强化了印度对华不满情绪，也促使印度政府寻求与美国有更紧密的军事联系。

印度本月邀请澳大利亚参加涉及印美日三国的年度海军演习，也不理会中国对演习会破坏区域稳定的疑虑。