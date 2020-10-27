中国监管部门据悉要求部分中资券商放缓创业板新股申请速度

今年注册制改革等因素推动中国新股发行热潮，交易所处理能力面临挑战，中国证券监管部门据悉近期与部分中资券商沟通，要求放缓创业板IPO递交申请速度。

据彭博社报道，知情人士透露，深交所目前已经超负荷工作，监管希望企业在2020年年报材料准备完整后再一并递交申请。知情人士并称，监管的要求有可能扩大到A股其它板块，但对已经进入程序的企业IPO，不影响审核进程。知情人士不愿具名，因信息未公开。

蚂蚁集团正通过上海和香港两地进行全球历史上最大的IPO，预计募资额达到345亿美元（469.04亿新元）。在巨无霸IPO导致资金抽水的担忧下，上证综指连续第五天走弱，股指迈向本月以来最低。根据彭博数据，包括蚂蚁在内（在其实施超额配售选择权之前），今年以来中国A股IPO募资规模将达到5033亿元人民币（1019.63亿新元），料创下年度最高纪录。

创纪录IPO背后的推动力包括在上海和深圳实施的发行注册制试点，因放松了上市要求、发行估值市场化，企业上市热情高涨。深交所官网显示，截至10月26日，创业板注册制下深交所已累计受理420家企业IPO申请，目前还在受理和问询状态的有174家。

在中美贸易战和科技战背景下，中国通过注册制改革以鼓励科技公司直接融资、提振科技实力，并降低企业债务负担。证监会主席易会满本月表示，选择适当时机全面推进注册制改革。