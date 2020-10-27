台湾展开“战备周”操演 台国防部：重点是战力保存作为

台湾军队各部队今日开始“战备周”操演，演练重点是战力的保存作为。

综合联合报、风传媒等台媒报道，台湾国防部发言人史顺文今天（27日）在例行记者会上介绍，今年第四季的战备任务训练演练重点是战力的保存作为，由作战区统合辖区内的陆、海、空军地面部队进行演练，采实兵实装、实地实作的方式，落实全员战备任务训练。

史顺文介绍，台湾军队战备任务训练是每季例行施训一次，这四个礼拜的演练重点，包括现地侦查、图上兵推、现地战术，以及实兵演练。这些程序是为了让官兵能够确实了解整个作战任务，熟悉整个作战环境，也落实台湾的作战计划演练跟战场经营，提升台湾军队整体战力。

为强化台湾军队战力，台湾的“战备周”操演，从昨天晚上至30日、一连五天四夜在全台各个作战区展开，采取实兵、不实弹的方式进行。

“战力保存”意指透过掩蔽设施、材料，避免部队、装备机具遭遇敌方攻击毁坏，达到“战力防护”的效用。

台湾军队北部第三作战区、花东第二作战区的各部队火炮、战甲车与飞弹今日模拟遭受第一击前，自驻地疏散实施战力保存，并自野战驻地出发实施反击。陆军关渡指挥部装骑连所属CM11战车、云豹装甲车，清晨就则隐入周边地下道掩体，将捷运站变身战车地底基地，装甲部队待命出击。

今天凌晨三时天色未亮，侦消营官兵也全副武装展开操演任务，由33化兵群派遣重型消毒车、核生化侦检车及战术轮车等装备，机动至战术位置实施相关战备整备，官兵配合现地设施执行伪装，完成集结地战力防护作为。

另外，台湾陆军第21炮兵指挥部所属的12辆雷霆2000多管火箭、多辆轻型战术轮车驶离驻地，依计划路线机动前往隐蔽点实施战力保存。

陆军机步269旅联兵二营今晨也进行“夜间机动进入战术位置”演练，操演部队由高山顶营区迅速机动前往林口地区，各式轮车、甲车，以静肃、严整的方式，整齐的序列奔驰在县道上，到达目的地后随即开设指挥所，展开战力保存作为。

除台湾军方公布的单位动态，此次战备周重头戏可能是29日上午的陆航直升机，于新竹高铁站旁空气品质净化区进行的加油整补、热挂弹科目，参与机型则以AH-64E阿帕契攻击直升机、UH-60M黑鹰直升机为主。