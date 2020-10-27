法广被指在台"用北京腔播新闻""扬中贬台" 被当局喊停 

一向被认为持反共立场的法国国际广播电台（法广）日前被台湾民众以其传递“扬中贬台”“亲中批美”等内容举报，台教育部门随即决定停播法广。

综合观察者网、《海峡导报》《自由时报》等报道，一名台湾民众反映，每周一至周五晚间七点多固定会听到用法广频道“用北京腔播报台湾相关新闻”，观点近似中共主旋律，“几乎是以北京观念洗脑台湾民众。”

这名民众还举例说明，该节目近期不断报道北京政府在应对全球气候变化上所做的努力，并引述央视等“亲中媒体”的社论，揭发、谴责台湾间谍在大陆窃密。

因此，该民众质疑法广节目是在“捧中贬台”和“亲中批美”。他还称，如果不是早知道这是台湾电台和法广的合作节目，他会误以为收听到了“匪台”。

上述民众反映的是台湾“央广”和法广的合作交流节目，由台湾教育部门直辖的教育广播电台代播。

台湾教育广播电台本月20日回应称，对于同步转播之法广节目内容不合适事宜，经审酌后，自前天晚七点起暂停转播法广节目。

与此同时，台湾教育部门称他们之前与法广谈合作时，同意引进的是教育文化相关的内容，但法广播出的一些内容偏离了这个领域，所以才决定叫停。

台湾内部有人表示“看不懂”当局举措。中时电子报连发多篇社论批评民进党当局此举贻笑国际、会重伤台湾。还有台湾网民直呼，这是“打到自家人了，真好笑”。