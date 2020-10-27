中国三季度金条金币销量环比大增67%

中国黄金协会今天公布，今年前三季度中国黄金产量262.93吨，黄金消费量548.09吨，同比分别下降4.51%和28.66%；而金价的大幅波动和宽松的货币政策引发了投资者对黄金的关注，三季度金条金币销量环比增长66.73%。

据路透社报道，刊登在黄金协会官网的新闻稿称，随着中国经济持续稳定恢复，以及婚庆市场的快速复苏，黄金消费明显回暖，三季度黄金消费量实现环比增长28.71%。黄金首饰加工零售企业抓住金价上涨及消费复苏机遇，加紧研发轻量化、高附加值产品，黄金首饰消费量降幅已大幅收窄。

2020年前三季度，中国黄金实际消费量548.09吨，其中：黄金首饰343.08吨，同比下降34.43%；金条及金币142.52吨，同比下降14.07%；工业及其他用金62.49吨，同比下降21.11%。

今年以来，在冠病疫情蔓延、全球经济形势恶化、原油价格暴跌及各国货币宽松政策的情形下，黄金价格整体呈上涨之势，国际国内黄金价格纷纷创下历史最高纪录。国际黄金价格年初为1517美元/盎司，9月末收于1886美元/盎司，劲升近25%。最新盘中报每盎司1909美元。

今年前三季度，中国黄金、山东黄金、紫金矿业、山东招金等大型黄金企业（集团）实现矿产金产量108.03吨，占中国比重达49.22%，比去年同期提高了约两个百分点。前三季度，重点黄金企业（集团）销售收入和利润均实现大幅增长，多个企业创造了历史最佳成绩。

前三季度，上海黄金交易所全部黄金品种累计成交量双边4.95万吨（单边2.47万吨），同比下降9.87%，成交额双边18.94万亿元（单边9.47万亿元），同比增长12.00%。

上海期货交易所全部黄金品种累计成交量双边8.28万吨（单边4.14万吨），同比增长16.96%，成交额双边31.46万亿元（单边15.73万亿元），同比增长38.88%。

中国黄金ETF市场规模进一步扩大，黄金ETF产品已增至11支，截至9月末，中国黄金ETF持仓量约69.5吨，较年初增长约55%。黄金避险和抵御通货膨胀功能继续受追捧，黄金交易量和黄金ETF持仓规模继续提升。



