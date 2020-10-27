谭耀宗：林郑延至下月初赴京并非矮化香港

香港行政长官林郑月娥原定本月下旬赴京，争取中央惠港政策，但因应行程与五中全会撞期，将改为下月初出发，届时会有数名局长随行。中国全国人大常委谭耀宗指，若因国家举行重要会议而令相关官员未能与特首会面，完全可以理解，不认同是矮化香港。特区政府先留意国家未来发展方针，再制订或调整规划，属合理安排。他又指香港仍有金融等优势，深圳目前难以替代，两地未来要加强合作。

根据《星岛日报》报道，谭耀宗昨出席一档节目后表示，若因国家举行重要会议而令相关官员未能与特首会面，是完全可以理解，不认同是矮化香港。他又指，中央每次全体会议都会带来重要讯息，特区政府先留意国家未来发展方针，再制订或调整规划，属合理安排，看不到押后发表《施政报告》是坏事。

他在节目上也指，香港和深圳在粤港澳大湾区发展应加强合作、相辅相成。他说，香港拥有良好的金融系统和基础，加上资金自由流通，深圳仍未能替代香港的独特金融地位，强调两地未来的合作是按照“一国两制”，香港的资本主义制度会保留，相信中央无意把香港变为深圳一部分，甚至边缘化或放弃香港，“‘一国两制’下的香港，中央一样很关心、很关爱。”他相信，香港和深圳的制度上会逐步打通衔接，中央亦乐意让香港专业人士可以到大陆发展。

