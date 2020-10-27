港大校委会委任申作军及宫鹏为副校长

香港大学今天（27日）宣布，校委会议决委任两名清华大学学者申作军及宫鹏为副校长，分别负责研究及学术发展，也委任法律学院教授傅华伶为法律学院院长，任期皆为五年。

据香港电台报道，港大校长张翔认为，三名教授担任的职务，对大学至为重要，相信申作军将协助大学大力拓展研究工作，把握全球企业化发展带来的机遇，作出策略性部署。宫鹏将主管大学策略，在保存现有优秀精英教研人员的基础上，进一步全球招揽世界级多元化人才加入。

港大认为，这次的人事任命是经全球物色人选的成果，最后提交给校务委员会的人选建议，是经充分考虑遴选委员会的建议和相关持份者的意见后而作出的。

香港《明报》早前引述消息人士报道，校委会以“大比数”通过申作军及宫鹏的任命案。

网媒“香港01”上周披露，由港大校长张翔领导的遴选委员会，推荐了两名清华大学学者申作军和宫鹏担任副校长，其中现任清华工业工程系系主任的申作军，同时身兼该学系党委委员，意味着他具有中共党员身份，如果顺利出任港大副校长，预料将是首次有中共党员进入港大管理层。这项消息随后引发争议。

不过，《明报》昨天引述港大消息称，申作军并非中共党员。

据了解，如获通过，申作军和宫鹏最快明年1月上任，任期五年，分别主管研究及学术发展。

香港特首林郑月娥今天回应时说，她不会干预，并强调自己相信港大会用人唯才，“会视乎这些候选人的在学术上的成就和资历”。