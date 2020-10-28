港大副校长申作军澄清并非党委成员

香港大学校委会议昨天（27日）决定委任清华大学学者申作军及宫鹏出任副校长，引发争议。被指是清华工业工程系党委委员的申作军发声明澄清，自己并非共产党党员，也不是党委成员。

据香港电台网站报道，申作军在声明中称，是有关网站管理员的疏忽，自己看到报道后，已即时通知清华大学，清华大学已纠正资料，其后发现有关错误在数年前出现，自己被错误编排到党委。

申作军表示，自己于2004年在加州大学柏克莱分校全职工作，在清华大学只是名誉工业工程系主任，并不参与部门日常运作。

另一方面，港大校长张翔向港大师生及校友发信，称虽然与申作军及宫鹏在加州大学柏克莱分校共事，但学术领域并不一样，除了在校园见过几次面，在公在私并无联络，自己作为遴选委员会主席，已采取所有必须步骤，避免潜在冲突，又重申大学在遴选过程中，有严格的守则防止利益冲突。

张翔说，过去几日不幸地泄漏遴选过程资料，引起争议及推测，有关传言及忧虑不只对香港社会造成困扰，也给人选及其家人带来痛苦。他表示，大学有道德及法律责任，确保候选人的资料在遴选过程中保密，泄漏候选人资料，不只伤害港大的声誉，也影响大学未来招聘人才的工作。

他又说，自己作为大学的领导者，一直提醒要对港大及香港负责任，愿意聆听不同意见，但希望全部讨论均基于事实，而非推测。