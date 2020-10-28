蚂蚁高管称IPO定价合理 大多数消费贷年利率在14.6%以下

创下有史以来全球最大规模IPO的蚂蚁科技集团周二举行网上投资者交流会，针对中国以四倍LPR作为利率保护上限的可能影响，蚂蚁数字金融事业群总裁黄浩回应称，四倍LPR是关于民间借贷利率的规定，而蚂蚁平台所促成的贷款中98%来自于银行等金融机构；截至2020年6月，平台上大多数消费贷款的年利率在14.6%以下。

据路透社报道，至于投资者对于发行定价高不高的提问，集团首席财务官韩歆毅表示，境内外主流机构投资者普遍认可公司持续增长前景和长期投资价值，认为目前定价水平合理，而且公司有信心在未来保持业绩良好增长态势。

借呗、花呗以及小微企业助贷业务等的微贷业务是蚂蚁集团收入的主要来源。中国最高人民法院8月中旬宣布，将一年期贷款市场报价利率（LPR）的四倍为标准确定民间借贷利率的司法保护上限，目前这个利率为15.4%，较原有的24%和36%的相关规定大幅下降。

此外，蚂蚁集团在监管上也面临不确定性--中国央行7月底时下发通知，调查线上联合消费贷款情况，重点关注金融机构与蚂蚁花呗、借呗的合作情况。

对于公司上市之后如何应对金融监管，业务模式是否会面临政策风险，蚂蚁执行董事长井贤栋在交流会上表示，尽管面临法律法规及监管政策的不断变化，蚂蚁在持续经营过程中始终坚持三个原则，包括普惠、坚持开放平台模式、以及守正创新。

井贤栋提到，截至2020年6月30日止12个月期间，花呗大部分贷款的日利率为万分之四左右或以下。花呗的利率制定和展示，“均需符合监管的有关规定”。

