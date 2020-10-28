罗冠聪促加拿大向港人推救生艇计划

前香港众志主席罗冠聪呼吁，加拿大政府尽快落实予香港人的“救生艇”计划，并对中港官员实施制裁。

综合《星岛日报》《苹果日报》报道，罗冠聪26日获邀出席加拿大国会对华关系委员会有关香港状况的听证会。他在会上表示，由于过去一年港府对反修例抗争的打压，因此港府民望已跌至新低。

罗冠聪指出，《香港国安法》为北京恐吓港人的法律武器，他认识不少朋友因忧虑触犯该法，删除了社交平台帐户、远离政治组织等。他对此呼吁加拿大无需再对中国改变、开放存有幻想，并促请加拿大采取行动对抗中国意识形态扩张，包括封锁通讯巨头华为，为港人提供难民政策等。

罗冠聪随后在社交媒体上贴文称，他在听证会上也促请加拿大展开对中港官员的制裁，以及尽快落实予香港人的“救生艇”计划。同时他认为，加拿大议员可以研究如何与其他国家联手制衡中国，例如杯葛北京冬奥、签订贸易协议时附加人权条款等。

长期活跃于香港政坛的罗冠聪2016年当选香港立法会议员，以23岁成为有史以来最年轻议员，但因在宣示前后高呼口号以及在誓词外增加内容，被香港高等法院裁定失去议员资格。

罗冠聪今年7月证实，已在《香港国安法》生效前离开香港，流亡英国。同月31日，香港警方以涉嫌“煽动分裂国家，勾结外国或境外势力危害国家安全”，违反《香港国安法》通缉罗冠聪等六名流亡海外人士。

