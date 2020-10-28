内蒙古司法厅原厅长徐呼和被查 任内发生至少两起“纸面服刑案”

内蒙古自治区司法厅原党委书记、厅长兼自治区监狱管理局党委书记徐呼和日前涉嫌严重违纪违法，接受纪律审查和监察调查。此前，内蒙古监狱系统接连曝出王韵虹、庄永华等人“纸面服刑”案，引起关注。徐呼和虽已于2018年6月退休，但在上述案件发生时，徐呼和正兼任内蒙古监狱管理局党委书记，于2005年1月至2014年5月间，担任内蒙古司法厅党委书记、厅长兼自治区监狱管理局党委书记，历时九年多。

综合“内蒙古纪委监委”微信公号和内蒙古纪委监委网站消息，更早前，内蒙古监狱管理局党委原副书记、政委姜和平因涉王韵虹等三名罪犯保外就医、暂予监外执行案被查，2019年12月29日，姜和平被内蒙古纪委监委宣布由副厅级降为三级主任科员；2020年6月22日，内蒙古监狱管理局原局长徐宏光、监狱管理局原副巡视员连天俊，涉嫌严重违纪违法，被宣布接受纪律审查和监察调查。至此，2019年12月以来，内蒙古监狱管理局已有四名原厅官被调查。

据官方公布的简历显示，现年66岁的徐呼和系内蒙古呼和浩特人，1975年9月加入中国共产党，1970年9月参加工作。徐呼和最早系呼和浩特市电动工具厂工人，1973年11月至1974年9月，在内蒙古政法干校学习；1974年9月至1975年9月，任二连浩特边防检查站检查员；1975年9月至1978年8月，在吉林大学法律系法律专业学习。

随后，徐呼和在内蒙古公安厅工作近20年，其间还曾短暂任兴安盟乌兰浩特市副市长。2005年1月，徐呼和由内蒙古政法委副书记调任内蒙古司法厅党委书记、厅长，并兼自治区监狱管理局党委书记，直至2014年5月。此后，徐呼和任内蒙古自治区第十二届人民代表大会常务委员会委员、法制委员会副主任委员。2018年6月，徐呼和退休。

今年9月初曝出的巴图孟和“纸面服刑”15年案，引起广泛关注。未满18周岁的巴图孟和因犯故意杀人罪，被判处有期徒刑15年，剥夺政治权利2年，但实际上并未被投监服刑。在办理保外就医手续后逍遥法外，并于2007年5月13日拿到“刑满释放”证明书。

在王韵虹“纸面服刑”案中，王韵虹于2005年12月被判死缓，其本应在内蒙古呼和浩特第一监狱服刑，但于2011年开始通过非法保外就医、监外执行，在外逍遥七年，旅游、工作、结婚、生子。官方通报显示，在调查王韵虹“纸面服刑”案中，内蒙古纪委监委相继又发现了罪犯邹庆、庄永华、王宝宝、郝伟成等相关人员违规减刑、保外就医、暂予监外执行的案件线索，与该案并案查办。其中，庄永华2006年被判死缓，获得多次减刑后，他于2013年2月违规获保外就医，在狱外生活六年后才被收监。

王韵虹、庄永华“纸面服刑”案，均是徐呼和兼任内蒙古监狱管理局党委书记期间发生。

2020年9月16日，内蒙古纪委监委对王韵虹“纸面服刑”七年案件的查办情况进行了通报：截至今年8月21日，共对内蒙古监狱管理局、自治区高级人民法院、检察机关、公安机关、人民医院等26个单位的65名公职人员进行了党纪政务处分。

此外，内蒙古纪委监委网站昨天还连续发布四条省管干部落马消息，除了上述提到的徐呼和，还有内蒙古自治区应急管理厅党委书记、厅长王俊峰；内蒙古自治区国有资产监督管理委员会原党委书记、主任苏和以及呼伦贝尔市政协党组书记、主席李才。

上述被查的四人均为正厅级干部，其中王俊峰、李才系任内被查，而苏和、徐呼和分别于2018年5月、6月退休。

内蒙古对近期发现的“纸面服刑”案的调查还在继续。目前，巴图孟和“纸面服刑“15年案，目前调查结果尚未公布。当地政法部门表示，将坚决查清有关问题，还被害人以公道。调查结束后，将及时向社会公布有关情况，并严肃追究有关人员责任。