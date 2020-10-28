蓬佩奥批中国 试图根除所有宗教信仰

10月27日为国际宗教自由日，美国国务卿蓬佩奥点名中国、伊朗与朝鲜为全球迫害宗教自由最严重国家，并批评中国试图根除所有不符合中国共产党思想的信仰。

据美国之音报道，蓬佩奥发声明称，22年前的今天美国施行《国际宗教自由法》，重申其对促进、捍卫全世界所有人的宗教自由的基本权利。

蓬佩奥表示，美国政府明白，无论一个人的宗教信仰如何，都应该跟随自己的良知，自由的安排生活，强调宗教自由和有关人性尊严的主题，一直是美国外交政策的核心优先事项，“世界已经注意到了这一点”。

他接着点名中国、伊朗及朝鲜，直指他们为全球侵害宗教自由最严重的三个国家。

他说：“世界上三个最严重的宗教自由侵犯者-中国、伊朗和朝鲜仍在加紧胁迫，让他们的人民噤声。更恶劣的是，中国试图根除所有不符合中国共产党思想的信仰。”

蓬佩奥6月10日发布美国国务院年度宗教自由报告时，也曾点名中国严重侵犯宗教自由。他当时批评，北京加大打压宗教力道，不只大规模监禁新疆维吾尔族，也持续打压藏传佛教、天主教等。

蓬佩奥也在上述声明中直言，自美国今年2月成立国际宗教自由联盟（IRFBA）以来，已有31个国家承诺加入这个志同道合的组织，并致力于应对全世界的挑战。

此外，自冠病疫情暴发后，一些国家释放了因信仰而被错误关押的人，让他们与家人团聚。他对此呼吁，其他国家应该效法。