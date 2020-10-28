消息：林郑借力中央推粤港健康码 望广东放宽通关门槛

中国国家主席习近平和香港特首林郑月娥本月14日均出席了深圳经济特区建立40周年庆祝大会。有消息人士透露，林郑趁此行向中央“借力”，曲线推动粤港健康码，在深圳时曾向习近平身边人士提出，希望广东省能放宽来往两地的通关安排。

根据香港01新闻报道，盛传广东省一直希望香港本地感染个案“清零”，才愿意放宽双方出入境限制。有掌握情况的政界人士指，在目前情况下，香港感染个案“清零”有难度，考虑到设有健康码及提供阴性检测证明，已可大大降低传播风险，港府希望广东省降低门槛。

消息人士还指，与广东省磋商一直胶着，港府转而希望求助中央，林郑便趁习近平南下深圳出席经济特区建立40周年庆祝大会之际，觅得一个场合，与习身边人士表达了有关想法，并嘱托对方转达予习，“如果得到国家主席开绿灯，相信广东省方面也愿挪一挪、就一就，成件事就可水到渠成”。

港府与大陆早于7月初有意推出健康码，以深圳为试点，据传当时敲定香港和深圳每日各有1万个名额，让特定群组人士申请，包括商贸往来、跨境学生以及跨境家庭。然而“临门一脚”却遇到阻滞，在计划公布前几天突然爆出“庆回归群组”，其后香港感染个案连环涌现，健康码也只好被逼暂时搁置。

消息人士估计，由于香港疫情仍未“清零”，加上担忧入冬后或有“第四波”疫潮，广东省即使首肯落实粤港健康码及放宽通关限制，也会压缩往来人流，不会如最初打算般港深两边每日各一万名额，“而是以三位数计算”，即每日仅各数百名额，而且只会让商务往来及有实施需要人士使用，旅游及自由往来需待下一阶段落实。