调查：中国今年经济增速料2.1% 创44年新低

路透社最新季度调查结果显示，中国经济将继续在复苏轨道前行。考虑到年末全球冠病疫情再燃等不确定性，预计中国今年四季度经济增速5.8%，较前次7月调查时下修0.3个百分点，全年增速也下修0.1个百分点至2.1%，为1976年以来最低。

路透社10月对逾30家机构的调查显示，今明两年中国通胀将保持温和，今年全年居民消费价格指数（CPI）同比涨幅维持2.7%的估值不变；料明年涨幅为2.1%，较7月预测上修0.1个百分点。预计央行四季度直至明年都将维持一年期LPR（贷款市场报价利率）3.85%不变，一年期定存基准利率亦继续持稳于1.5%。

中共五中全会前天开幕，中国高层将在此次会议上讨论并制定2021至2025年经济发展规划，中国国家主席习近平和中央委员会委员也会召开闭门会议，制定第14个五年经济和社会发展规划。

瑞银亚洲经济研究主管汪涛称，“在脱钩压力上升、中美关系相关不确定性较大的背景下，预计新的五年规划将明显淡化或下调GDP增长目标，更关注经济再平衡和发展质量”。

在长江证券首席经济学家伍戈看来，中国第四季度经济增长的斜率会有所放缓，但到了明年一季度，由于今年一季度极低的基数再叠加经济的修复，届时可能有大幅度上升。

他并强调，整体来看，经济在未来几个月的趋势还是在复苏与修复，但综合斜率在放缓，仍需关注房地产、基建、消费和外需四个领域。

交通银行金融研究中心报告指出，影响未来经济增长的最大不确定因素是疫情的反复，北半球气温转冷之后可能导致疫情二次暴发；不过，即便疫情有所反弹，对全球经济的冲击也将有限，中国经济企稳向好态势不会改变。在经济复苏确定性增强的背景下，宏观政策进一步放松的空间缩小。

美国、俄罗斯、法国和许多其他国家的冠病感染人数皆创下纪录，新一波疫情横扫北半球部分地区，迫使一些国家实施新限制措施，感染人数激增令经济前景蒙上阴影。

植信投资首席经济学家兼研究院院长连平则进一步指出，如果美国大选推进不顺，局面陷入内乱状态，将为四季度全球经济运行带来不可估量的风险；反之，美国经济、世界经济、全球金融市场，包括中美关系等都有望逐步回归常态。

连平并预计，四季度中国在积极财政政策和稳健货币政策的支持下，消费将进一步回暖，出口继续保持较快增长，投资增速有望加快。财政政策不再加码，货币政策趋向稳健。

他说：“随着今年地方政府专项债券发行进入尾声，年底前积极财政政策继续加码的可能性明显下降。”

同时他认为，今年年底或明年年初，随着经济步入趋势性运行轨道，为抑制金融风险，货币政策可能出现调整窗口，从逆周期调节加快步伐转变至跨周期调节，更加突出稳健基调。

由于二、三季度经济的强劲反弹，汪涛认为，中国国内政策的宽松势头可能已经见顶。但考虑到未来的不确定性犹存，政府也应不会很快开始收紧政策，四季度货币信贷政策应会延续支持基调；潜在的资产价格泡沫和金融风险也会限制央行进一步货币信贷宽松的空间。

据报道，中国央行行长易纲上周表示，在今年抗疫特殊时期，宏观杠杆率有所上升，明年GDP增速回升后，宏观杠杆率将会更稳一些；货币政策需要把好货币供应总闸门，适当平滑宏观杠杆率的波动，使之长期维持在一个合理轨道上。

