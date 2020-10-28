安排台湾人与陆官员会面 暨南大学台湾校友会负责人被判刑

中国暨南大学台湾校友会秘书长傅文齐和执行长李宛平被控自2009年至2012年间，引介军职人员、立委和立委助理等10多人，与广东省人民政府台湾事务办公室官员见面，企图发展组织，并违法帮中国暨南大学招生，去年7月依违反台湾《国安法》等罪被起诉，但傅于审理时无故未出庭遭通缉，台北地院昨天依违反《国安法》发展组织未遂罪判李宛平一年，另违反《两岸人民关系条例》及伪造文书两罪判七个月，并处罚金。

综合联合新闻网和《苹果日报》报道，傅文齐、李宛平多年前就遭检举引荐台湾人与中国大陆官方人士会面，调查局10多年前就立案监听，2017年，检调密讯傅和李，二人否认并辩称只是和对岸人士见面吃饭，介绍朋友和对方认识，并否认违法招生，辩称只是帮忙传递文件。

不过，检调查出，包括已故台湾立委刘文雄等立委、立委助理和地方议员等民代，都曾在出国考察，由傅文齐、李宛平安排与中国大陆人士会面。另外，傅、李还与化名“小吴”、“唐副”等名的大陆官方人士频繁联系，时常谈及安排与台湾人会面，二人不但引荐10多名学生到大陆念书，有学生家长还提及，被收取12万余元（新台币，5万7000新元）的介绍费。

检调认为，傅文齐、李宛平二人引荐台湾人与中国大陆情报机关人员会面，企图在台发展组织，并违法招生，但被接触的人都称没被吸收，去年7月依台湾《国安法》发展组织未遂罪和违反《两岸人民关系条例》起诉二人，不过，全案起诉后，台北地院二度传唤傅未果，法官因此对傅发布通缉至今。