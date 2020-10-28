中国国防部回应美售台武器：以武拒统死路一条

美国国务院再次批准向台湾出售100套“鱼叉”岸防导弹系统，中国国防部对此回应称，美国和台湾地区一些人妄图以台制华、以武拒统，最终必然是死路一条。

美国当地时间周一（26日）宣布批准向台湾出售价值24亿美元（约32.6亿新元）100套“鱼叉”岸防导弹系统，这是美国一周来第二度宣布对台军售，也是美国总统特朗普2016年上任后第九次对台军售。

据中国国防部官网消息，中国国防部发言人任国强在回答相关提问时说，中方坚决反对美政府再次批准向台湾出售武器，已向美方提出严正交涉，他强调，台湾问题绝不容任何外来干涉，“美国和台湾地区一些人妄图以台制华、以武拒统，这是根本行不通的，最终必然是死路一条”。

任国强指出，中方强烈敦促美方立即取消对台军售计划，停止美台军事联系和售台武器，慎重处理涉台问题，并强调解放军有坚定的意志、充分的信心和足够的能力，挫败任何形式的外部势力干涉和“台独”分裂图谋，将采取一切必要措施坚决捍卫国家主权和领土完整。

此前，美国刚刚在10月22日批准对台出售11套“海玛斯”高机动火箭炮系统、64枚陆军战术导弹、135枚“斯拉姆-ER”巡航导弹和用于F-16战机的电子侦察吊舱。其中陆军战术导弹和“斯拉姆-ER”导弹属于超出防御作战需求的进攻型装备，可以从台湾本岛发射，攻击大陆的目标。

中国外交部发言人赵立坚前天说，中方决定对参与此次对台军售的洛克希德·马丁、波音防务、雷神等美国企业，以及在售台武器过程中发挥恶劣作用的美国有关个人和实体实施制裁。

