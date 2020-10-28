台湾航空业苦撑市场：疫苗是回温关键

今年全球航空业受到冠病疫情冲击，各国陆续出现航空公司停运或大裁员，而全球30大航空公司中，只有四家航空公司赚钱，虽然台湾占了一半，但业界指出，市场撑得辛苦，疫苗是让全球回温的关键，业者也示警，如果台湾疫苗取得时间晚，别人开放了，台湾还在闭关，那就失去了抢下市场的先机。

根据中时电子报报道，台湾交通部民用航空局与中华航空事业发展基金会昨举行飞航安全管理高峰会，邀请了华航、长荣、星宇、华信、立荣、台湾虎航等航空参加，各公司皆派出高层交流，讨论时事议题。

台湾民航局长林国显指出，今年全球30大航空公司中，只有四家航空公司赚钱，其中台湾就有华航与长荣两家，政府计划提供航空业500亿元（新台币，23.8亿新元）贷款，目前只用了300多亿，可见各公司的存粮还很够。

华航董事长谢世谦表示，面对新的常态，以前总是喊喊口号，现在要面对现实，航空业面临财务、人员训练与航机维修三个困境要克服。这波疫情中，各国航空公司在没有政府支持一定无法存活，航空业现在谈的是怎么存活下来，这方面台湾航空公司受惠于货运做得不错，但国外裁员的、关闭的很多，例如最近国泰港龙关门、全日空也要大裁员。

长荣航空总经理孙嘉明则认为，疫苗是让全球市场回温的关键，没有疫苗就别想解封。而台湾取得疫苗时间也很重要，如果是第二批、第三批才取得，那人家开放了，台湾还在锁国，就失去抢下市场的先机。另运送疫苗需要在摄氏零下70度的环境，要怎么运送仍是个问题。

星宇执行长翟健华说，公司一开门就遇到疫情肆虐，是大家万万没想到的，他在业界待了20几年，遇到911、沙斯、金融海啸都挺了过来，但冠病疫情持续时间长、影响范围广，是从未遇过的困境。

翟健华说，911恐袭之前，管理部门对航空业的管理比较松散，后来从制造端到服务端全面要求加强。当年沙斯在全球不过8000例左右，冠病已突破4200万例，可以想像疫情过后，官方对防疫的要求会增加。