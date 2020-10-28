中国单日新增病例创两个月来新高

中国昨天新增42起冠病确诊病例，其中本土病例22例均来自新疆。这也是中国过去两个多月以来，单日新增确诊人数最高的一次。

中国国家卫健委今天透过官网透露上述消息。

另据新疆卫健委网站消息，在新疆22起本土病例中，无症状感染者有19例，他们均来自近期冠病疫情反弹的喀什地区。截至昨天，新疆现有确诊病例22例，无症状感染者161例。

此外，喀什地区目前已全部完成全地区474.65万人全员核酸检测，除已报告的183人呈阳性外，其余均为阴性。

新疆7月曾暴发过疫情，导致逾800例新增确诊案例和200多名无症状感染者，新疆全区因此封锁近一个半月时间，并直到9月初病例才清零。

综合新疆卫健委以及喀什疫情指挥部通报，新疆此次新一轮的疫情暴发，最初是在10月24日。喀什地区疏附县在定期核酸检测时，一名17岁女村民被诊断为无症状感染者，而且没有在外地旅居记录。

据通报，截至周一下午，喀什官方发现的无症状感染者，均与上述女子父母所在工厂有关，都没有与发热病人接触，也没有接触冷链物品、野生动物。

据《中国新闻周刊》了解，该工厂是当地为了脱贫，帮助当地人口就近就业所建立的一家制衣厂。该厂有近290名员工，占地500平方米，意味着人均工作面积不到两平米。

中国国家卫生健康委员会已派出工作组赶赴当地调查，目前病情来源尚不得知。新疆现已启动重大公共卫生突发事件一级响应，当地被列为高风险地区。

另一方面，清华大学、北京市疾病预防控制中心等机构上周联合在《国家科学评论》发文称，北京新发地市场聚集性疫情病毒源头，极有可能是境外疫情高发区的冷链进口食品，并提出冷链运输或为冠病病毒传播新途径。

中国疾病预防控制中心此前已揭露，在青岛市工人搬运的进口冷冻鳕鱼外包装上，验出冠病活病毒。这是国际上首次在冷链食品外包装上分离到冠病活病毒，并证实接触冠病病毒污染的包装可导致感染。

中国疾病预防控制中心17日在官网发布消息称，由于青岛市近期出现本土疫情，当局在对青岛疫情溯源调查过程中发现上述情况。

中国疾控中心表示，这说明在冷链运输特殊条件下，冠病病毒可以在物品外包装上存活较长时间，显示病毒可能以冷链物品为载体，从远距离跨境输入。

当局也警告，在特定条件下，活病毒可能直接感染无有效防范的接触者，其中冷链食品从业人员是最高危险群，须做好日常防护，避免皮肤直接接触可能被污染的冷链产品。



