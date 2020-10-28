中国平安前三季净利同比降幅收窄至20.5%

中国平安保险昨天发布业绩报告，前三季度实现营运利润1086.92亿元（人民币，下同，约220.19亿新元），同比增长4.5%；净利润1030.41亿元，虽同比下降20.5%，但降幅较上半年有所收窄。

据路透社报道，报告并称，寿险改革继续推进，寿险及健康险业务营运利润稳定增长，前三季度该业务实现营运利润754.46亿元，同比增长9.2%。

中国平安称：“随着中国冠病疫情防控取得成效，经济稳定复苏，但线下面对面拜访尚未恢复到疫情前水平，公司长期保障型业务仍受到负面影响。”

该公司并在报告中指出，国际疫情仍在持续蔓延，国际环境错综复杂，公司经营仍面临信用风险上扬、权益市场波动等不利因素。

科技板块业务来看，中国平安的科技战略持续深化，各项业务保持快速发展，前三季度科技业务总收入650.28亿元，同比增长8.3%。

截至今年9月末，陆金所控股客户资产规模较年初增长9.1%至3782.78亿元；陆金所控股管理贷款余额较年初增长15.9%至5357.88亿元；当前，陆金所控股促成的贷款30天以上逾期率较第二季度的峰值明显改善，已恢复至疫情前水平。

10月23日，陆金所控股更新招股书，根据招股说明书，陆金所控股拟发行1.75亿股ADS，发行定价区间为11.5至13.5美元/ADS。据此计算，陆金所控股此次募资额为20.13亿美元到23.63亿美元。陆金所即将正式登陆资本市场。

