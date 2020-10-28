美安全顾问称中国利用影响力威胁美国民主 华春莹：从不想成美国

美国国家安全顾问奥布莱恩近日在美国《外交事务》杂志上刊登了一篇文章称中国“传播意识形态”并“威胁美国民主”。中国外交部发言人华春莹昨天对此发推回应，直言中国对自己的五千年文明很自豪，从来不想成为另一个美国，也不想取代美国或威胁西方民主。

根据观察者网报道，奥布莱恩10月21日在《外交杂志》刊登的文章中写道，几十年来，美国的传统观点认为，中国首先会从经济再到政治上变得越来越“民主自由”，这只是一个时间问题。但他认为这是美国犯的一个大错，“这种误判是上世纪30年代以来美国外交政策最大的失败”。

他在文中认为，中国利用影响力来控制美国言论，对包括美国在内的所谓“西方民主”构成了威胁；还提到中国通过华为、中兴等中企产品来收集美国人的数据，指出美国制裁这些中企是合理的。

奥布莱恩还声称，中国在许多国际组织中寻求领导地位，“目前中国在15个联合国专门机构中担任四个领导职务，这比法国、俄罗斯、英国、美国的总和还要多”。他认为中国利用领导人职务来拉拢国际机构，以强调自身主张。

奥布莱恩还说，在特朗普的领导下，美国的决策者们开始意识到中国正在做些什么，并正展开全面反击。美国官员带头教育美国民众，让他们了解“中国是如何利用美国自由和开放的社会来推动不利于美国利益和价值观的议程”。他在文章结尾呼吁，“不能再像以前的决策者那样来对付中国了。美国是世界上最强大的国家，必须要大声疾呼和反击”。

华春莹针对上述文章在推特中回应说，奥布莱恩在这篇文章中说的话，“再一次证明了他对中国是多么的无知”，中国对自己五千年的文明很自豪，对自身道路、理论、制度、文化都充满自信，“中国从来不想成为另一个美国，也不想取代美国或威胁西方民主”。

华春莹还表示，同样地，美国也应该停止企图改变中国，停止剥夺中国人民发展和追求美好生活的权利。

