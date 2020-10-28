中国大陆国台办坚决反对美对台军售

针对美国近期两次向台湾出售军火，中国大陆国台办发言人朱凤莲今天说，美国政府一而再再而三违背一个中国原则和中美三个联合公报，特别是“八·一七”公报规定，向中国台湾地区出售武器，向“台独”势力发出错误信号，我们坚决反对。

综合《北京日报》、路透社等报道，美国当地时间周一（26日）宣布批准向台湾出售价值24亿美元（约32.6亿新元）100套“鱼叉”岸防导弹系统，这是继上周美国与台湾达成10亿美元导弹交易后又一次必将激怒北京的行动。

朱凤莲在今天的国台办记者会上应询时指出，民进党当局公然对大陆进行赤裸裸的军事威胁和挑衅，不自量力，企图勾联外部势力“以武谋独”，加剧台海紧张，只会严重破坏台海和平稳定，给台湾民众带来深重灾难，最终必然是死路一条。

中国外交部发言人汪文斌昨天在例行记者会上说，中方敦促美方恪守一个中国原则和中美三个联合公报规定，停止售台武器和美台军事联系，撤销有关对台军售计划，以免对中美关系和台海和平稳定造成进一步损害。“中方将采取正当、必要措施，坚定捍卫国家主权和安全利益。”

中国外交部发言人赵立坚前天则说，中方决定对参与此次对台军售的洛克希德·马丁、波音防务、雷神等美国企业，以及在售台武器过程中发挥恶劣作用的美国有关个人和实体实施制裁。

