学者：美领馆若庇护港人 恐面临闭馆

多名香港社运人士据报昨天进入美国驻港澳总领事馆寻求政治庇护，有学者对此说，若美领馆给予庇护，将会承受很大政治压力，甚至面临领馆被关闭的风险。

据港媒报道，亲港独组织“学生动源”前召集人钟翰林，以及其他四人，昨天曾试图寻求美领馆给予政治庇护，但全遭拒绝。有消息人士向《南华早报》透露，这四人里至少一人，面临与去年反修例风波有关的指控。

至于这四人是谁，目前并没有媒体披露。

美国驻港澳总领事馆就此回复网媒“香港01”查询时称，暂时没有任何资料可提供。据了解，过去鲜少有港人向外国驻港领馆寻求政治庇护。

对于钟翰林昨天试图寻求美领馆政治庇护，全国港澳研究会副会长刘兆佳接受《明报》访问时指出，假设美领馆真的接收钟翰林，将会承受很大政治压力，甚或面临被中国政府勒令关闭领馆的风险。

刘兆佳表示，暂时不能肯定钟翰林昨天是否计划到美领馆寻求政治庇护，也不知道美国是否愿意接收他。

他举例说，中国社运人士方励之早些年曾到美国驻华大使馆寻求政治庇护，在馆内匿藏很久，待中美达成共识后才让他流亡美国。然而，“钟翰林的政治重要性难与方励之相比”。

刘兆佳坦言，假设美国真的收留钟翰林，中国肯定会提出交涉，“质疑美方为何收留港独分子”，若双方不能达成共识，钟翰林就只能滞留领事馆。他说：“如果美国驻港总领事馆成为香港暴乱分子的政治庇护所，它要面对被中国政府勒令关闭的风险。”

报道也引述香港浸大政治及国际关系学系副教授陈家洛称，若某国决定接收某人，将面临沉重政治压力及外交斡旋。

他同样说，以钟翰林的情况而言，中国可能提出制裁美国，甚至要求关闭美国驻港领馆，而在中美角力下，钟翰林不容易被美国接收；而实际上，即使钟翰林成功进入美领馆，也需要提交被政治迫害的证据，美国需长时间审查，才会考虑是否给予政治庇护。

根据国际法，如有人需要政治庇护或提出酷刑声请，可向不同国家提出，而美国、加拿大、欧盟都会处理这类事件。

