台11月起派连江舰长驻马祖海域 防堵陆船抽砂

台湾马祖海域日前出现大量中国大陆抽砂船采集海砂，台湾11月起将派遣500吨连江舰长驻马祖海域，防堵大陆船舶于马祖海域进行违法行为。

综合中时电子报、《联合报》等报道，台湾舰队分署指出，为长期维护马祖海域治安，在连江县政府协助下，已完成福澳港码头及岸水电租用事宜，除持续推动两岸协同执法，将陆续调派大型舰进驻马祖，首先由新北舰先行领军，后续由苗栗舰接力支援南竿海域。

台湾当局指出，未来将持续透过两岸共打机制，结合大型舰船能量执行驱离及取缔越界陆船，针对越界抽砂船做到“船拍卖、人法办”，确保马祖海域海洋资源永续发展。

有马祖民众上个星期天（25日）在社交媒体上传视频，称上百艘大陆采砂船清晨越界盗采海砂。当天也是纪念1945年台湾结束被日本统治的“光复节”，有台湾网民担忧两岸局势生变，直言“难道光复节，马祖被包围？”

马祖海巡队前天调派2000吨级的新北舰到场支援，维持秩序。针对多艘中国大陆渔船台湾遭海巡署舰艇驱离，中国大陆国台办发言人朱凤莲今天说，大陆方面多年来在沿海多处设立了台湾渔民接待站、接待点，为台湾渔船、渔民避风、补给、抢险等提供救助。相形之下，台湾有关方面“野蛮驱离”避风大陆渔船的不人道做法，十分令人愤慨。

台湾海巡署舰队分署指出，自2019年至2020年9月底止，马祖海巡队登检带案大陆抽砂船六艘、没收罚金及拍卖缴纳国库金额高达新台币1亿4980万元（710万新元），行政罚锾已达新台币700万元。