中国驻印度使馆：中印分歧不需第三方介入

中国驻印度使馆昨晚发表声明，对美国国务卿蓬佩奥等在印期间攻击中国言论予以批驳，称中印边界问题是中印两国之间的事，双方一直通过外交和军事渠道，就边境地区脱离接触、局势降温保持沟通，“中印有智慧、有能力妥处彼此分歧，不需要第三方介入”。

中国驻印度使馆官网的声明称，美国提出的“印太战略”，推行的是集团对抗和地缘博弈，维护的是美国的主导地位，搞的是封闭、排他的意识形态“小圈子”。

据路透社报道，美国和印度周二签署了一项共享敏感卫星和地图数据的协议，同时蓬佩奥就愈发强硬的中国构成的威胁发出警告，称两国必须合作应对中国对安全和自由构成的威胁。

驻印使馆声明指出，蓬佩奥等人对中国进行攻击指责，违背了国际关系准则和外交基本原则，挑拨中国同地区国家关系，再次暴露了其冷战思维和意识形态偏见。中方对此表示坚决反对。

声明表示：“中国始终不渝走和平发展道路，一贯在相互尊重的基础上与各国发展睦邻友好合作关系。美不断渲染所谓“中国威胁论”，实质就是为维护其全球霸权地位、遏制中国发展寻找借口。”

“中方一直主张，各国间发展双边关系应有利于地区的和平、稳定与发展，不得损害第三方的正当权益。”

中国外交部发言人汪文斌昨天表示，蓬佩奥对中国的攻击指责，不过是老调重弹，毫无事实依据，也暴露了他所持有的冷战思维和意识形态的偏见。他称：“我们敦促蓬佩奥，摒弃冷战零和思维，停止炒作中国威胁，停止挑拨中国同地区国家的关系，停止破坏地区和平稳定的错误行径。”



