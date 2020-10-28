大陆律师被禁代理12港人案

针对香港12名反修例抗争支持者偷渡被捕，中国大陆至少有五家律师事务所据报收到中国国家司法部通知，禁止律师代理相关案件。

香港电台今天透露，该通知除了禁止律师不准代理该案件，也要求已经代理的律师必须退出。

12名港人8月底企图潜逃台湾时，被中国大陆海警截获押往深圳，当地公安局随后通报指他们涉嫌偷越国境犯罪。

据报道，接受家属委托的五名律师，上周四再到深圳寻求会见当事人被拒后，已控告相关部门。

但律师迄今未获受理控告的单位回复，却收到地方司法局口头转达的不准代理禁令，有律师引述司法局说，禁令来自中国国家司法部。

香港特首林郑月娥早前在记者会上说，12名港人因非法入境大陆被拘留，案件显然属大陆司法管辖区范围，由大陆机关依大陆法处理十分恰当，也不应该有其他做法。

当被问及这12名港人是否会以国安法被起诉时，林郑回应称，12人中仅有一人是涉嫌违反《香港国安法》，所有人都是在候查期间潜逃离港，出走原因是逃避法律责任。若客观深究为何这12人以不法途径离港，事件本质会更清楚。

林郑还说，有本地或者外国人士尝试转移视线，形容“民主人士”受到镇压，并“有意无意描绘到12个人都同国安法有关”，她强调要从事件本质来以正视听。



