林毅夫：中国2030年前仍有每年8%增长潜力

中国著名经济学家林毅夫认为，只要中国利用好优势，不管国际形势如何变化，中国在2030年之前仍有每年8%的增长潜力。

据《新京报》报道，也是北京大学新结构经济学研究院教授、院长，前世界银行高级副行长、首席经济学家的林毅夫在2020联想创新科技大会发表主旨演讲中指出，中国在世界上的优势主要在三个方面：首先是传统产业上的“后来者”优势。其次是中国在互联网、人工智能、云计算、5G、万物互联的新产业革命上面的优势，第三是中国按照购买力平价计算有全世界最大的市场。

他指出，2019年，中国人均GDP达到10098美元（13725新元），和美国6万多美元还有相当大的差距。中国目前发展的态势和发达国家的差距有一点像日本在1950年代、新加坡在1970年代、韩国在1980年代的阶段，这些东亚经济体利用跟发达国家收入水平的差距所代表的产业链技术的差距，维持着平均大约是8%-9%的增长。

而中国在互联网、人工智能、云计算、5G、万物互联的新产业革命上面的优势，一是这些产业的产品和技术的研发周期较短，这有利于像中国这样的人力资源大国。二是中国有全世界最完备的产业和有全世界最好的供应链，在这种短周期的新产业革命上，中国具备半道超车的优势，可以和发达国家齐头并进。

林毅夫指出，按照市场汇率计算，中国也是全世界第二大的市场。就像航空母舰一样，体量越大，它抵抗外来冲击的能力就越大，所以中国未来可以维持比其他国家更稳定的发展。

他说，提出以国内大循环为主体有短期的原因，但也是经济发展基本规律的结果，中国经济发展道路并未改变。短期来看，受新冠疫情影响，全球贸易萎缩、中国出口额降低，因此“中国制造”需要更多地依赖国内循环。但长期来看，随着经济体量增长，出口额占经济总量比重将持续下降，服务业比重则会上升，国内市场成为主体是中国经济发展的必然成果。展望未来，林毅夫表示中国经济将持续发展，全球市场份额也将不断提高。

林毅夫预测，在以国内大循环为主体，国内、国际双循环相促进的新发展格局下，中国每年还可以为世界的增长贡献30%，将依然是世界上增长最快、市场扩张最快的国家，会给企业家提供最好的发挥舞台。