两岸已进入准战争状态？国台办：维护主权意志坚如磐石

针对台湾学者列出“八个证据”，称“两岸已进入准战争状态”，国台办今天回应，中国维护国家主权和领土完整的意志坚如磐石，绝不为任何形式的“台独”分裂活动留下任何空间。

据中新网报道，国台办发言人朱凤莲今早在例行记者会上也说，民进党与“台独”分裂势力勾连外部势力，加紧谋“独”挑衅，是造成当前台海形势复杂严峻的根源。

台湾两岸发展研究基金会上周六（24日）召开“一国两府，化解两岸僵局可行性探讨”记者会。

综合《中国时报》、《联合报》报道，台湾文化大学社科院院长赵建民在会上说，目前是两岸40年来最严峻时刻，面临“准战争边缘”并有“八个证据”：一是台湾国防部开始动员后备力量，代表认识到问题不是一般严重；二是大陆军机频繁越过台海中线，代表“休战默契”已不存在；三是大陆对台决策者发言日趋激烈，《人民日报》近期曾警告台独“勿谓言之不预”；四是大陆修改《国防法》，新增“发展利益受到威胁”也是开战条件之一；第五，大陆颁布香港国安法；六是两岸展开军备竞赛；七是民进党主动推进两岸经济脱钩；八是台湾增加对两岸往来的管制。

淡江大学陆研所荣誉教授赵春山也在会上说，两岸现在缺乏沟通管道，连智库也几乎没有来往，随便一个动作双方都会朝负面解读。此外，美国总统大选也催化两岸关系进一步恶化，中美关系每下愈况，将来中美之战可能就在台湾土地上开打。因此，他认为“趋和避战”是台湾当前首要之务。