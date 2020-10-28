美国今年对台售武一览 台湾会变成“豪猪”吗？

美国今年已宣布四波对台军售案，武器清单从防御性为主改成攻守兼备，显示美台正推动台湾从“刺猬”战略走向“豪猪”战略。

“鱼叉”岸防导弹系统

“鱼叉”岸防导弹系统（图片来自网络）

美国在过去短短一周内宣布两笔对台军售案，其中以10月26日公布的总价约24亿美元（32.7亿新元）的第四波——100套“鱼叉”岸防导弹系统最受瞩目。

综合媒体报道，波音制造的“鱼叉”导弹本身具有的强大突防能力，加上密集的饱和攻击，可大幅度提升台湾的远程反舰作战能力，将对解放军登陆舰队形成严重威胁。

。射程达250公里 （超过台湾海峡平均200多公里宽度）；

。可打击沿海目标，若部署在金门或东引岛等前沿岛屿威胁更大。

上周三（10月21日），美国国务院一次过批准三项总值约18亿美元（约24亿新元）的对台军售案，这也是美国总统特朗普2016年上任后第八次对台军售。

武器清单主要有三项：11个M-142 “海马斯”高机动火箭炮系统及相关设备，135枚“斯拉姆”ER（AGM-84H）增程型防区外空地导弹及相关设备，以及六个F-16新式侦查吊舱（MS-110）。

“斯拉姆”-ER空对地导弹

AGM-84H增程型防区外对地攻击导弹 （图片来自网络）

美国《纽约时报》曾刊文分析指出，最敏感的当数从“鱼叉”反舰导弹改进而来的“斯拉姆”-ER空对地导弹。

。可挂载于F-16战机，打击300公里外的陆地和海上目标；

。发射后可变更攻击目标；

。打击能力精准，被评为美国海军武器中误差最小一款。

“海马斯”高机动火箭炮系统

M-142 “海马斯”高机动火箭炮系统（图片来自网络）

M-142 “海马斯”是美国陆军和海军陆战队装备的一款轮式高机动火箭炮系统。这是美国上世纪70年代向台湾出售“长矛”弹道导弹之后，时隔40多年再提供这一武器。

。整车重约10吨，可由C-130等战术运输机运载；

。每辆发射车配备六个火箭发射管，可发射制导火箭弹；

。可发射陆军战术导弹，射程超过300公里。

F-16新式侦察吊舱

F-16新式侦查吊舱（MS-110） （图片来自网络）

。具备昼夜侦察照相能力和实时影像传输功能；

。可探测距离相比现有型号更远，并适用于全空域环境。

今年5月和7月，美国也宣布另外两起对台军售案件。

5月20日，也就是台湾总统蔡英文第二任任期宣誓就职当天，美国宣布出售给台湾总金额达1.8亿美元的18枚 MK48鱼雷（Mod 6 AT）以及备料、支援与测试设备、运输器、培训与技术后勤支援。

7月10日，美国宣布总值6.2亿美元的爱国者三型导弹重新认证的设备与技术。

MK-48重型鱼雷

MK-48重型鱼雷 （照片来自网络）

。长度19英尺，直径约21英寸，重量约100公斤；

。最高巡航速度55节，推进动力为喷射引擎，采用18.5公斤高爆弹头。

爱国者三型导弹

爱国者三型导弹 （照片来自网络）

而作为台湾高空层防御的重要武器，爱国者三型导弹部署在台湾主要城市、重要军事设施周边，在雷达、通信设备与指挥管制系统都比二型系统优化，可拦截弹道飞弹与巡弋飞弹及战机。

。最大拦截距离可达70公里，拦截高度超过24公里；

。雷达搜索距离则有100公里；

。可追踪100个目标；

。每个发射架可储存16枚导弹。

如果把今年四次的对台军售摆在一起看，彭博社分析指出，最近两次10月26日和21日宣布的军售案已不再提供台湾传统上青睐的抢眼型战机和坦克等，而是提供可向更大的非对称作战能力过渡的武器。

美国国防分析师长期以来都建议，要帮助台湾转型建立非对称作战能力，台湾自2017年起也将此采纳为防事战略，将军事焦点转向限缩中国透过大量目标导弹摧毁台湾空军和防御系统的能力，并对越过台海的解放军造成更大破坏。

虽然台湾方面坚持这些武器纯粹是防御性的，但中国人民大学海外安全研究所高级研究员朱江明分析称，“无论怎么看，这些都不是防御性武器，而是进攻性武器”。如果把台湾形容成“豪猪”，朱江明认为“美国正在向台湾输送毒刺。”