北京字节跳动CEO张楠入《财富》全球最具影响力商界女性榜

《财富》杂志日前发布2020年全球最具影响力商界女性榜单，北京字节跳动CEO张楠以新人身份上榜，排名第45位。榜单总计有11名女性来自中国，包括平安集团联席CEO陈心颖、格力电器董事长董明珠和滴滴出行总裁柳青等，张楠是唯一入选的中国“80后”。

据《新京报》报道，除了张楠，今年榜单上还有16位新人，其中许多上榜者领导的公司，来自采矿、钢铁、石油和天然气等以男性主导的传统行业。另一些上榜者则是当今一些发展最快、最具创新性及高估值初创公司的推动者。

今年3月，张楠从抖音首席执行官晋升为北京字节跳动首席执行官。出任新职位后，她负责抖音和今日头条等旗舰应用程序，还有字节跳动运营的其他平台，而字节跳动是公认全世界最有价值的独角兽之一。2013年字节跳动收购了张楠联合创立的照片分享应用程序后，她加入字节跳动，2016年推动开发出抖音，截至今年8月，抖音日活跃用户已经超过6亿。

《财富》杂志每年都会推出“全球最具影响力的商界女性”榜单，囊括了除美国以外全球最具影响力的商界女性。以往，这份榜单评选主要基于女性候选人所在公司的规模和在全球经济中的地位、业务的稳健度、候选人自身的职业发展道路以及社会文化影响力等几个标准，但为了凸显新冠肺炎疫情给全球带来的巨大影响，今年的评选不仅参考女性候选人本身的影响力，也会衡量她们如何利用影响力让公司和世界变得更美好。