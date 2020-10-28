台智库：解放军或已启动封锁包围台湾战略

台湾军事专家警告，当前台海已经进入“准战争状态”，认为解放军或已启动封锁包围台湾的战略，但相信美国会出手助台。

面对解放军的军事压力，台湾积极向美国购买军备，两岸关系持续紧张。据TVBS新闻报道，台湾军方昨天（27日）起也启动五天四夜的战备周操演，提升战斗力。

台湾智库中华战略前瞻协会研究员揭仲分析，解放军恐怕早已启动封锁包围台湾的战略。他指出，这意味着解放军计划前进第二岛链、在台湾东部划设禁区，阻止美国等任何外力驰援。

但揭仲认为，由于中美军事实力差距过大，解放军的这项战略恐难成功。他说：“美国不只在西太平洋部署舰队，近年发展的由陆制海、由空制海的能力，同样不容等闲视之。”

揭仲说：“如果解放军能在一两天之内底控制全台，那也就不用太担心美军的干预，但是一方面要这样做(速战速决)有很大的困难度，主要的变数在于华府如何，需要多久时间才能下达干预的决心，但是一旦这个干预决心下达，美军抵达战区的速度其实是非常地快。”

他以美军今年8月的演习为例，指当时美军从美国本土跟印度洋调轰炸机，到东海附近，与日本的海空军进行联合演习，认为演习的目的是警告解放军不要轻举妄动。

揭仲强调：“就算（解放军）能打到关岛，美国还是可以从美国本土，从印度洋调轰炸机过来，十几个小时就到达战区。”