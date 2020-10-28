国民党发布将蔡英文“P图”成毛泽东图片 被民进党痛批

国民党在推特官方帐号上放出一张将台湾总统蔡英文绘制成已故中共最高领导人毛泽东的图片，民进党发言人谢佩芬今天（28日）批评说，国民党将台湾内部政治斗争拿到推特上，“丢脸丢到全世界”。

近日中天新闻换照听证会，各方人马意见不一，支持中天的国民党昨天在官方推特发文，并将蔡英文“P图”在毛泽东的图像上，发布在推特。

据台湾《自由时报》报道，谢佩芬说，国民党竟会在国际社群平台做出如此发文，令人不可思议，不但有许多网友在推文下留言嘲讽，还被华尔街日报、彭博社等国际媒体记者点名批评，甚至有法国智库的学者直说国民党“可悲”，并建议国民党应该“了解自己的历史多一点，并负责任一点”，不但是闹了国际笑话，更是丢尽民主国家的脸。

谢佩芬还说，像推特这样国际社群平台，在所有民主国家，不论是政府机关，还是政党组织，主要功能是让国际社会能更认识、了解自己的立场，但似乎只有国民党反其道而行，把国际社群平台拿来做负面斗争的工具，民进党“替他们感到不好意思”。

她呼吁国民党认真检讨在国际社群平台发文的内控机制，不要再因发文沦为际笑柄、让台湾蒙羞。

此外，立法院民进党团干事长郑运鹏也在面簿表示，国民党这种文宣，无论从言论自由的角度还是两岸立场的角度，国民党都是自我矛盾。

郑运鹏认为，国民党这篇推文的目的是要向国际表达支持中天续照的立场，“但是全世界都非常清楚，中国根本没有新闻自由、没有言论自由，也知道国民党立场亲中”，他强调，国民党做这样的文宣，变成“国际笑话”，让他也觉得非常丢脸。

国民党方面则称，此图目的是突显蔡英文政府独裁极权、打压台湾言论自由的现在进行式，提醒全体民众及外国朋友，在民进党执政下，台湾即将失去新闻自由、言论自由，成为绿色一言堂。

国民党强调，该图片早在今年上半年已在网络流传，并非国民党所创。这次引用该图片目的在于让世人了解蔡英文目前施政独裁、极权的进行式，强调台湾一定要有充分的言论自由， 不然就跟共产制度一样，而且变成绿色恐怖。