国安法生效后 香港社运人士寻求西方国家庇护

《纽约时报》在前天一篇题为《国安法阴影下，香港活动人士寻求西方国家庇护》的报道中透露，最近几周，一些香港社运人士相继在美国、加拿大和德国获得了庇护，形容这是中国与西方关系恶化的“最新催化剂”，原因是西方领导人声称要捍卫香港的人权，而中国官员则指责这些国家是干涉中国内政。

为了使更多香港社运人士获得庇护，特朗普政府9月底首次将香港难民列为优先事项。据报道，美国国会正在审议的至少三项法案将为香港逃往美国的人提供更多保护。此外，政府也采取了异常迅速的行动，为至少两名在去年年底离开香港的反修例抗争者提供庇护。

中国尚未对美国的庇护案例置评。但北京和香港政府驳斥了香港居民可能需要躲避压迫的说法，称当局会保障人民的权利。港府在一份声明中表示：“香港没有所谓‘受迫害的难民’。”

资料显示，在今年6月底《香港国安法》正式实施前后，已有多名民主派人士潜逃到英国，包括香港众志前主席罗冠聪、香港众志前副主席郑家朗、前英国驻港总领事馆职员郑文杰、“香港独立联盟”陈家驹、“学生动源”核心成员刘康等。

英国首相约翰逊今年6月表示，英国将允许香港持有英国海外护照（BNO）的人士在英国生活和工作5年，然后申请公民身份。该居留计划对近300万人开放。

中国对该计划提出了批评。外交部发言人赵立坚上周表示，北京正在考虑不承认英国海外护照为有效旅行证件。

据报道，今年4月，持有BNO的人数增加了一倍多，更从2018年的约17万人达到35.7万人。BNO是英国在香港1997年回归中国之前发给香港居民的，带有英国政府徽章，但不赋予英国公民权利。

此外，香港海外的社运人士还成立了“避风驿”（Haven Assistance）等非营利组织，帮助香港抗争者办理海外庇护手续。受欢迎的目的地包括美国、英国、德国和台湾。这个组织是由今年6月获得英国政治庇护的英国驻香港领事馆前雇员郑文杰，以及其他香港社运人士创立的。

郑文杰说，仅在英国，他每天都会接到10到15个有关庇护程序的询问。

另外，就在《香港国安法》生效后不久，台湾政府也设立了一个办公室，为来自香港的寻求庇护者提供帮助。

台湾总统蔡英文在5月底指示因应《香港国安法》的实施，台湾政府提供港人必要协助，以支持港人争取民主自由的决心。

根据台北市政府提供的资料，因依亲、投资、就业就学而来台居留六个月以上的港人，2016年为4057人，2017年4015人，2018年4148人，2019年为5858人，今年截至4月则有2383人。来台定居的港人数也逐年增加，2016年1086人，2017年1074人，2018年1090人，2019年为1474人。