美参议员鲁比奥提案 把黑名单中企踢出美国市场

美国共和党参议员鲁比奥提出立法议案，要禁止被华盛顿列入黑名单的中国企业进入美国市场，此举可能对仰赖美国投资人提供基金的中国企业造成打击。

综合路透社、美国之音报道，这项由鲁比奥于周一（26日）提出的法案，将禁止美国投资公司、退休基金以及保险公司，入股美国商务部列入贸易黑名单或美国国防部点名受中国军方支持的中国企业。

如果法案过关，列入黑名单的中国公司还将在一年的宽限期后被禁止在美国交易所交易。

鲁比奥在发给路透社的声明中说：“中国共产党对美国资本市场的利用，是美国经济和国家安全面临的明显且持续的风险，必须予以解决。”

据报道，该法案若获得通过的话，将冲击杭州海康威视。这家监视器制造商据报因涉及中国打压维吾尔族穆斯林，在今年6月遭美国国防部列入贸易黑名单。

此外，该法案也将冲击中国电信与中国移动公司。美国国防部称这两家公司受中国军方支持。

不过，被列入美国商务部实体清单上的中国公司更多，包括电信巨头华为及其38家关联实体、33家涉及在新疆侵犯人权和军事采购的中国实体以及参与在南中国海填海造岛并将人工岛礁军事化的24家中国公司。

在上述法案提出之际，美国国会和特朗普政府正在施加越来越大的压力，打击那些被认为与中共有关联或者有不良行为的中国公司。这些中国企业被指责一方面获取美国投资者的支持，另一方面却不遵守美国的竞争规则。

今年8月，美国证券交易委员会和美国财政部官员敦促总统特朗普，把在美国交易所交易但在2022年1月之前未能满足其审计要求的中国公司摘牌。美国参议院在5月一致通过了一项立法，该立法可能会阻止某些中国公司在美国交易所上市，除非它们遵循美国的审计和监管标准。

去年11月，鲁比奥和其他一些参议员也提出了禁止联邦退休基金投资中国公司的法案。

根据美国国会设立的美中经济与安全审查委员会的统计，包括11家国有企业在内的156家中国公司在美国三大交易所上市，它们的总市值达1.2万亿美元。



