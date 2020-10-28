蓬佩奥访问斯里兰卡 呼吁减少对中国的经济依赖

美国国务卿蓬佩奥结束访问印度继续他的南亚之行，当地时间周二夜间抵达斯里兰卡并在今天上午会见了斯里兰卡总统拉贾帕克萨，也与外长和其他斯里兰卡高级官员举行会谈。美国国务院在稍早前的一份声明中透露，作为十多年来首次访问斯里兰卡的美国国务卿，蓬佩奥将为斯里兰卡领导人减少对中国的依赖提供建议，并将突出斯里兰卡作为印太地区安全与经济领域合作伙伴的重要性，强调美国致力于斯里兰卡主权。

根据美国之音报道，这份声明还说，美国以捐款方式援助斯里兰卡而不是提供贷款，迄今为止已提供了价值20亿美元（27亿新元）的援助，包括600万美元用于应对冠病病毒疫情。

美国官员们多次批评北京当局以对方难以承担的贷款方式向包括斯里兰卡在内的发展中国家提供发展资金，并导致这些国家陷入债务陷阱。

2017年12月，斯里兰卡因为无力偿还中国公司债务，正式把具有战略意义的汉班托塔港(Hambantota)移交给中国，租约有效期长达99年。

去年上任的拉贾帕克萨总统在竞选期间曾誓言要收回汉班托塔港，不过上任后，他又对到访中国高级官员们说，汉班托塔港交易并非债务陷阱。

美国国务院一位高级官员上星期在介绍蓬佩奥南亚之行的记者会上说，在如何选择经济发展模式时，斯里兰卡现在面临一个艰难但必要的决定。他补充说，“我们鼓励斯里兰卡评估我们提供的透明、可持续经济发展选项，并与歧视性和不透明的做法做对比。”

中国驻斯里兰卡大使馆周一发表声明，称美方这项表述“充分暴露了美国肆意干涉他国内外政策、逼迫中小国家选边站队的一贯做派。” 声明还说，“对于美国借国务卿访问之机挑拨和干涉中斯关系，并对斯里兰卡进行胁迫和霸凌，我们表示坚决反对。”