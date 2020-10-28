中国制造业人力短缺 不少蓝领工月薪过万高于本科生

随着中国三季度消费回暖和来临的“双11”刺激，不少制造工厂订单明显回暖，以蓝领为主的制造业用工迅速走俏，多地开始争抢蓝领工人，而就业市场也正在出现人才工资倒挂的现象：不少蓝领工人月薪过万，大幅超过了本科生等群体的平均月薪。

据21世纪经济报道，负责为长三角企业引进人才的知猫科技总裁姜鹏对于当前的制造业“缺工”颇有感慨，他透露，进入9月，蓝领岗位需求开始暴增，比去年同期大幅增长60%。

姜鹏说：“现在甚至开始出现人才倒挂的现象，根据我们招聘的平均数据，本科生月薪4000元（人民币，下同，约800新元）以下、大专4500元、职高5000-6000元，而不少蓝领岗位月薪却过万。”

中国人力资源和社会保障部中国就业培训技术指导中心24日发布的2020年第三季度全国“最缺工”的100个职业排行榜显示，三季度中国制造业复苏明显，人才需求旺盛。新进排行的28个职业中，有19个与制造业直接相关，占比67.9%；短缺程度加大的15个职业中，有5个职业与制造业直接相关，占比30%。

中国人民大学中国就业研究所近日发布的《三季度中国蓝领就业市场景气报告》（下称报告）显示，三季度蓝领景气度大幅攀升，保就业成效显著。中国蓝领就业市场景气指数（下称“蓝领指数”），达到历史新高3.00，较第二季度1.55有大幅提升，也高于去年同期水平1.83。

中国就业研究所所长曾湘泉指出，目前蓝领就业恢复的情况要好于大学生，但就业质量和结构性的问题仍然存在，一些群体收入下降比较明显，一些接触性的行业还没有完全从疫情冲击中走出来。

中国国家统计局人口和就业统计司司长张毅近日发文介绍，进入三季度以后，随着经济的持续恢复，各项经济指标明显改善，这为就业稳定奠定了重要基础。“三季度，工业生产持续回升，规模以上工业增加值同比增长5.8%，上半年为下降1.3%；消费市场不断好转，社会消费品零售总额同比增长0.9%，上半年为下降11.4%，这促进了就业岗位的增加。”