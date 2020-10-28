一个朝鲜战争，各自表述 ：中国抗美援朝部分讲话内容在韩引争议

韩国外交部上周六（24日）就中国在纪念人民志愿军抗美援朝出国作战70周年大会上的部分讲话内容指出，朝鲜南侵是引发韩国战争的原因，这是国际社会公认的历史事实。中国驻韩国大使邢海明昨天回应，希望韩方从历史的角度看待中方涉韩战言论。

综合韩联社和韩国国际广播电台报道，引发争议的内容是中国领导人上周五（23日）发表的纪念中国人民志愿军抗美援朝出国作战70周年大会讲话的部分内容，其中提及“伟大的抗美援朝战争，抵御了帝国主义侵略扩张……稳定了朝鲜半岛局势”。

纪念中国人民志愿军抗美援朝出国作战70周年大会上周五（23日）在北京人民大会堂举行。中共总书记习近平（中）连同其他高层一同出席。（新华社）

韩国外长康京和强调，朝鲜战争因朝鲜南侵而爆发，“这是不可否认的历史事实”，并说政府正在密切关注相关动向，且已将这一立场明确转达给了中国政府。

韩国国防部长官徐旭周一出席国会国防委员会的国政监查时对中方表述表示不同意，他说，韩国战争分明是朝鲜在苏联和中国的支持下发动的南侵战争。

邢海明对此回应解释说，中国国家主席习近平在70周年大会上表达的是，“（那场战争）捍卫了国际正义与世界和平，守护了新生的中华人民共和国。”

邢海明补充说，中华民族是热爱和平的民族，中国人民是爱好和平的人民，中国现在不想和任何人打仗。邢海明强调，中国人民正在团结一致努力实现中国梦，在此过程中希望同东北亚近邻——韩国和日本合作朝着这个方向前进。

韩国外长康京和强调，朝鲜战争因朝鲜南侵而爆发，“这是不可否认的历史事实”，并说政府正在密切关注相关动向，且已将这一立场明确转达给了中国政府。（法新社）

有分析认为，习近平的讲话意在强调战争的责任在于美方，是中方向与其对立的美国发出的警告。但也有意见认为，中方意在借此对韩施压，要求韩国与美国保持距离。

1950年6月25日，朝鲜内战爆发，因此朝鲜战争在韩国也被称作“6.25韩战”。美国政府当时从其全球战略和冷战思维出发，作出武装干涉朝鲜内战的决定。中国则以志愿军名义参战。

韩国知名男团涉朝鲜战争言论 惹怒中国网民

另一方面，韩国知名团体防弹少年团（BTS）在队长早前发表关于韩战的言论后，遭到中国网民强烈批评，更引发中国海关部门出台政策限制其相关制品入关的传闻。对此，中国驻韩国大使馆上周三（21日）回应，中国海关部门未出台所谓政策，强调有关传闻并不属实。

这起风波始于10月7日的一个网上颁奖仪式。总部设在纽约的非营利组织“韩国协会”向BTS颁发了表彰其促进美韩关系的奖励。

BTS队长金南俊在颁奖仪式上提到70年前爆发的朝鲜战争时说：“我们会永远铭记两国（韩美）共同经历的苦难历史，以及无数男女的牺牲。”

防弹少年团（BTS）于2013年出道，是韩国目前最受欢迎的男团之一。（互联网）

由于在朝鲜战争的历史中，韩国和美国军队对抗的是来自朝鲜和中国的军队，因此这段感言引起了中国社交媒体上网民的强烈不满。许多中国网民指责BTS发言不当，侮辱了朝鲜战争中的中国军人。“滚出中国”、“这还不脱粉？”、“国家面前无爱豆（偶像）不知道吗”、“限韩令不要停”。

《环球时报》也报道此事，称BTS队长应该认识到，即使是韩国宿敌的盟友的损失，也是应得到承认的。报道也称，BTS队长的说法反映了“片面态度”和“否定历史”。

BTS队长金南俊的言论遭到很多中国网友的口诛笔伐。

随着争议越演越烈，三星（Samsung）、斐乐（Fila）和现代（Hyundai）等公司与BTS有关的产品和广告都在部分中国网站或社交媒体上消失。例如，在三星的中国网站上，防弹少年团紫色特别定制版的手机已难寻踪迹。

相比于民间和商业品牌的激烈反应，中国外交部发言人赵立坚12日在记者会上，较为低调地回应此事；韩国外交部也作出回应，表示韩国政府对此事“保持关注”，并称今后将为发展韩中关系、促进韩中友谊继续努力。







