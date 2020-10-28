中国外交部回应FDI同比增2.5％：对中国经济发展投的信任票

中国外交部发言人汪文斌就今年上半年全球外国直接投资（FDI）同比下滑49%，但流入中国的FDI规模相对保持了韧性的报告结果表示，外资逆势增长既是外界对中国经济发展投下的信任票，也是中国持续推进改革开放交出的成绩单。

根据澎湃新闻报道，联合国贸易和发展会议今天公布的这份报告还显示，截至今年9月，中国吸引FDI规模相较去年同期已呈增长趋势，增幅达2.5％，汪文斌对此介绍说，今年以来，中国两次出台稳外资新政策，发布新版全国和自贸试验区的负面清单，设立海南自由贸易港，增设三个自贸试验区，营商环境持续优化。

汪文斌还说，在全球跨境直接投资大幅下降的背景下，中国吸收外资连续6个月实现单月的正增长。1-9月，中国实际利用外资以美元计同比增长2.5%，新设或增资合同外资1亿美元以上的大项目达到了574个，一大批大项目在华增资扩产，充分彰显了中国经济发展的强大韧性和中外互利合作的广阔前景。

汪文斌指出，当前中国正加快构建以国内大循环为主体，国内国际双循环相互促进的新发展格局。新发展格局不是封闭的国内循环，而是开放的国内国际双循环。事实证明，新发展格局使中国同世界经济联系更加紧密，各国共商、共建、共享、共赢的发展格局，不仅有利于中国经济的长远发展，也将为世界各国带来更多的机遇和发展的空间。中国将坚定地站在历史正确的一边，坚持深化改革，扩大开放，加强各领域的开放合作，同各国一道为早日彻底战胜疫情，推动世界经济复苏而共同努力。