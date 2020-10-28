650名国泰员工联署反对国泰裁员“不平等条约”

香港国泰航空上周三大裁员后，首个签署期限今天（28日）届满，迟签约者不会获发津贴，最迟须下周三回覆。国泰空中服务员工会昨与管理层第二次会面，争取延后签约期限和改善合约条款，650名反对新合约条款的员工在国泰城外联署声援，更有员工在《苹果日报》买广告讽刺国泰。

据《苹果日报》报道，国泰工会昨天中午与机舱服务部常务经理会谈，双方谈判逾三小时。工会理事步出国泰城时获在场会员拍掌鼓励，并高呼工会英文缩写“FAU”打气。主席王思敏会后指出，资方态度寸步不让，不单止无视工会提出修改新合约的诉求，更坚拒押后签约死线。

工会计划发起集体行动，希望借助会员力量向资方施压。因应大量国泰员工以一人一信和电话方式向劳工处求助，工会获劳工处主动约见今日会面，了解新合约细节和员工诉求，工会希望处方伸出援手，迫使国泰正面回应员工声音。

劳资谈判期间，工会于场外发起联署行动，呼吁幸存员工昨亲赴国泰城签名，就新合约的“不平等条约”表态，支持工会诉求，三小时内合共收到650个实名联署。



今日《苹果》头版广告，由一群国泰雇员及前雇员联合众筹刊登。（苹果日报面簿专页）

署名“一群恶晒集团雇员及前雇员”在今日的《苹果日报》头版刊登广告，讽刺国泰为“恶晒”集团，以瘦鸡餐及“魔鬼新约”海啸式赶走大量员工，并呼吁社会关注事件。

香港劳工处称，至今收到约500起有关国泰雇佣权益的查询，劳工处已向国泰航空清晰转达，并要求国泰加强与员工沟通，冀劳资双方透过对话化解分歧。