中国统促会被美国列为外国使团

美国国务院周三（28日）宣布，将中国和平统一促进会（简称中国统促会）列为外国使团。

据路透社报道，美国国务卿蓬佩奥发声明指出，中国统促会受到中共中央委员会统一战线工作部（简称统战部）控制，而统战部功能是替中共在海外扩展影响力及宣传。

蓬佩奥表示，将中国统促会列为外国使团的目的，“都是要让外界了解这组织的性质，并认清其传播的信息来自北京”。

根据华盛顿中国统促会网站，该团体是由旅居美国大华盛顿地区的华人与华侨组成，“旨为坚持‘一个中国’的原则，反对分裂中国国土和主权的一切言行”，并负责“研究中国统一可行方案，为中国的最终完全统一努力”。

蓬佩奥也指出，除了中国统促会外，统战部在美国还有其他协助散播北京恶意影响力的附属组织；因此，美国不会再参与跟中国在2011年签署的《关于建立中美省州长论坛以促进地方合作的谅解备忘录》。

蓬佩奥说，在中美双方签署备忘录后，中国人民对外友好协会试图“直接和恶意地影响”美国各州领袖和地方领袖，以推动中国的全球议程。他强调，该协会行径有损上述论坛的最初原意。

美国今年已将15家驻美中国媒体列为外国使团，蓬佩奥上周三（21日）宣布，将《一财全球》《解放日报》《新民晚报》《中国社会科学报》《北京周报》和《经济日报》在美中国媒体定为外国使团，以反击中国政府在美国的宣传。

资料显示，机构一旦被美国当局列为外国使团，就需遵守与驻美国使馆和领事馆类似的要求，包括向美方披露职员名单和人事任免，注册在美的现有物业，以及在购买或出租物业前需要获得批准。

